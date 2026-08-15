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КАЛИЕВА Сауле Сейфильмаликовна

Родилася в 1958 г. Кандидатская диссертация : Кустанайский государственный педагогический институт им. 50-летия СССР (1982).

Работала доцентом кафедры всеобщей истории Сургутскогого государственного университета.

Область интересов : Каменный век степной зоны Евразии

Сочинения: Клад Аксу в Степном Притоболье // Советская археология. 1988. №3;

О хозяйстве энеолитического населения Тургайского прогиба // Вопросы археологии Центр. и Сев. Казахстана Караганда, 1989 ( совместно с Логвиным В.Н., Гайдученко Л.Л.);

К проблеме атрибуции энеолитических памятников Тургая III тыс.до н.э. // Маргулановские чтения – 1990: Сб. материалов конференции. Ч.1. М., 1992;

Поселение Кожай. Алматы, 1998;

К проблеме истоков кочевничества в степях Казахстана // Сарыарка – колыбель степной цивилизации. Алматы. 2004 (совместно с В.Н. Логвиным).