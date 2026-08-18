КАЛИДАСА

КАЛИДАСА - индийский поэт и драматург.

Пи­сал на сан­ск­ри­те . О вре­ме­ни жиз­ни и о лич­но­сти Калидаса дос­то­вер­ных све­де­ний нет. Пред­по­ло­жи­тель­но жил в IV-V веках. Калидасе при­пи­сы­ва­ет­ся мно­го раз­но­об­раз­ных со­чи­не­ний, но современная нау­ка при­зна­ёт не­со­мнен­но при­над­ле­жа­щи­ми Калидасе лишь 3 дра­мы и 3 по­эмы. Наи­боль­шее при­зна­ние по­лу­чи­ла ли­рическая дра­ма «Вновь уз­нан­ная Ша­кун­та­ла» («Аб­хидж­ня­на-Ша­кун­та­ла»), в ко­то­рой гру­бо­ва­тый сю­жет из «Ма­хаб­ха­ра­ты» пре­вра­щён в утон­чён­ную сказ­ку о люб­ви - вне­зап­но воз­ник­шей, ро­ко­вым об­ра­зом уте­рян­ной и под ко­нец вновь сча­ст­ли­во об­ре­тён­ной.

Им соз­да­ны так­же дра­ма «Му­же­ст­вом до­бы­тая Ур­ва­ши» («Ви­кра­мур­ва­ши») - о люб­ви ца­ря Пу­ру­ра­ва­са и не­бес­ной де­вы Ур­ва­ши (на сю­жет из Риг­ве­ды); ли­рическая ко­ме­дия на сю­жет из при­двор­ной жиз­ни «Ма­ля­ви­ка и Аг­ни­мит­ра» («Ма­ля­ви­каг­ни­мит­ра»); по­эмы: «Род Раг­ху» («Раг­ху­ван­ша»), вос­пе­ваю­щая цар­скую ди­на­стию, к ко­то­рой, как по­ла­га­ют, при­над­ле­жал и по­кро­ви­тель Калидаса; «Ро­ж­де­ние Ку­ма­ры» («Ку­ма­ра­самб­ха­ва») - о люб­ви бо­га Ши­вы и бо­ги­ни Умы; «Об­ла­ко-вест­ник» («Мег­ха­ду­та»), в ко­то­рой из­гнан­ник об­ра­ща­ет­ся к об­ла­ку с прось­бой дос­та­вить по­сла­ние же­не, стра­даю­щей в раз­лу­ке.

Ещё од­на не­боль­шая по­эма, «Вре­ме­на го­да» («Ри­ту­сан­ха­ра»), счи­та­ет­ся или юно­ше­ским со­чи­не­ни­ем Калидаса, или про­из­ве­де­ни­ем др. ав­то­ра. В индийской тра­ди­ции про­из­ве­де­ния Калидаса по­чи­та­ют­ся как вы­со­кие об­раз­цы ка­вьи. По­эти­ка Калидаса весь­ма изо­щрён­на, но по срав­не­нию с бо­лее позд­ни­ми ав­то­ра­ми ещё дос­та­точ­но про­ста. С твор­че­ст­ва Калидаса на­ча­лось зна­ком­ст­во Ев­ро­пы с санскритской сло­вес­но­стью. Пе­ре­ве­дён­ная на английский язык в 1789 году У. Джон­сом, «Вновь уз­нан­ная Ша­кун­та­ла» вы­зва­ла вос­тор­жен­ный от­зыв И. В. Гё­те . Про­из­ве­де­ния Калидаса пе­ре­ве­де­ны на основные ев­ропейские язы­ки. Уже в 1792 году Н. М. Ка­рам­зин опуб­ли­ко­вал сце­ны из «Вновь уз­нан­ной Ша­кун­та­лы» в русском пе­ре­во­де (с немецкого языка). В XIX-XX веках про­из­ве­де­ния Калидаса мно­го­крат­но пе­ре­во­ди­лись на русский язык.

Сочинения:

Из­бран­ное / Пер. К. Баль­мон­та, П. Рит­те­ра. М., 1956;

Из­бран­ное. Дра­мы и по­эмы / Пер. С. Лип­ки­на. М., 1974;

Род Раг­ху (Раг­ху­ван­ша) / Вве­де­ние, пер. с сан­ск­ри­та и прим. В. Г. Эр­ма­на. СПб., 1996.