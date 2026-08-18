КАЛЬХУ
КАЛЬХУ - один из крупнейших городов Ассирии, располагавшийся на восточном берегу реки Тигр.
Основан Салманасаром I в 1-й половине XIII века до н. э. В XIII-XI веках и IX-VIII веках до н. э. - царская резиденция и столица Ассирии. Грандиозные строительные работы в Кальху были предприняты в IX веке до н. э. Ашшурнацирапалом II и Салманасаром III, которые использовали труд депортированных и военнопленных. В конце VII века до н. э. был разрушен мидянами и вавилонянами в ходе войны с Ассирией. В эллинистическое время существовал уже как малозначительное поселение.
Холм Нимруд, под которым находились руины Кальху, был назван так в честь библейского Нимрода, великого правителя и охотника, и считался у местных арабов его могилой. Раскопки Кальху вели английские археологи О. Г. Лейард в 1845-1851 годах, О. Рассам в 1852-1854 годах, затем - У. К. Лофтус и др. Спустя 100 лет (в 1949-1963 годах) раскопки Кальху возобновила Британская школа археологии (руководитель экспедиции - М. Маллован). В результате проведённых археологических работ было определено, что город был квадратным в плане; открыты оборонительные стены (толщина до 12 м) с башнями и двумя главными воротами - на север и восток, цитадель (площадь 20 га, толщина стен около 37 м, высота 15 м), царские дворцы IX-VIII веков до н. э. (Ашшурнацирапала II, Салманасара III, Адад-нерари III, Тиглатпаласара III, Асархаддона, Ашшур-этилилани, «Сожжённый дворец»), зиккурат, храмы Нинурты, Набу, Иштар, Ташметум, статуи нескольких ассирийских царей (в т. ч. царицы Шаммурамат - легендарной Семирамиды), гигантские крылатые фигуры человекобыков и человекольвов (духов-охранителей), царские стелы (в т. ч. знаменитый «Чёрный обелиск» Салманасара III), речной причал, сооружение типа арсенала (200×300 м) - «Форт Салманасара».
Обнаружены многочисленные клинописные документы, среди которых много строительных надписей, огромное количество изделий из слоновой кости, золота, бронзы и стекла. Многие памятники и изделия из Кальху находятся в Британском музее в Лондоне, в специальной «Нимрудской галерее». Наиболее хорошо изучен северо-западный дворец Ашшурнацирапала II, который занимал площадь 2,4 га и состоял из трёх частей: административной, церемониальной и жилой. Помещения дворца были украшены ценными породами дерева, золотом, слоновой костью, алебастровыми рельефами со сценами царских пиров и охоты, военных действий, церемонии жертвоприношений, мифологических сюжетов. Дворец был открыт царём в 879 году до н. э., и на пиршестве в честь этого события присутствовало более 65 тыс. человек. В конце 1980-х годов во время раскопок иракских археологов в Нимруде на территории дворца был открыт склеп с каменными саркофагами двух ассирийских цариц, живших в VIII веке до н. э. и бывших супругами Тиглатпаласара III и Саргона II, и огромным количеством золотых украшений (более 20 кг).
Иллюстрации:
«Ашшурнацирапал II на львиной охоте». Рельеф из северо-западного дворца в Кальху. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ.
«Тиглатпаласар III на военной колеснице». Рельеф из юго-западного дворца в Кальху. Британский музей (Лондон). Архив БРЭ.