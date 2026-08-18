КАЛЬХУ

КАЛЬХУ - один из крупнейших городов Ассирии , располагавшийся на восточном берегу реки Тигр.

Ос­нован Сал­мана­са­ром I в 1-й половине XIII века до н. э. В XIII-XI веках и IX-VIII веках до н. э. - цар­ская ре­зи­ден­ция и сто­ли­ца Ас­си­рии. Гран­ди­оз­ные стро­ительные ра­бо­ты в Кальху бы­ли пред­при­ня­ты в IX веке до н. э. Аш­шур­на­ци­ра­па­лом II и Сал­ма­на­са­ром III, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­ли труд де­пор­ти­ро­ван­ных и во­ен­но­плен­ных. В конце VII века до н. э. был раз­рушен ми­дя­на­ми и ва­ви­ло­ня­на­ми в хо­де вой­ны с Ас­си­ри­ей. В эл­ли­ни­стическое вре­мя су­ще­ст­во­вал уже как ма­ло­зна­чи­тель­ное по­се­ле­ние.

Холм Ним­руд, под ко­то­рым на­хо­ди­лись руи­ны Кальху, был на­зван так в честь биб­лей­ско­го Ним­ро­да, ве­ли­ко­го пра­ви­те­ля и охот­ни­ка, и счи­тал­ся у ме­ст­ных ара­бов его мо­ги­лой. Рас­коп­ки Кальху ве­ли английские ар­хео­ло­ги О. Г. Лей­ард в 1845-1851 годах, О. Рас­сам в 1852-1854 годах, за­тем - У. К. Лоф­тус и др. Спус­тя 100 лет (в 1949-1963 годах) рас­коп­ки Кальху во­зоб­но­ви­ла Британская шко­ла ар­хео­ло­гии (ру­ко­во­ди­тель экс­пе­ди­ции - М. Мал­ло­ван). В ре­зуль­та­те про­ве­дён­ных ар­хео­ло­гических ра­бот бы­ло оп­ре­де­ле­но, что город был квад­рат­ным в пла­не; от­кры­ты обо­ро­нительные сте­ны (тол­щи­на до 12 м) с баш­ня­ми и дву­мя главными во­ро­та­ми - на се­вер и вос­ток, ци­та­дель (площадь 20 га, тол­щи­на стен около 37 м, высота 15 м), цар­ские двор­цы IX-VIII веков до н. э. (Аш­шур­на­ци­ра­па­ла II, Сал­ма­на­са­ра III, Адад-не­ра­ри III, Тиг­лат­па­ла­са­ра III, Асар­хад­до­на, Аш­шур-эти­ли­ла­ни, «Со­жжён­ный дво­рец»), зик­ку­рат, хра­мы Ни­нур­ты, На­бу, Иш­тар, Таш­метум, ста­туи не­сколь­ких ас­сирийских ца­рей (в т. ч. ца­ри­цы Шам­му­ра­мат - ле­ген­дар­ной Се­ми­ра­ми­ды), ги­гант­ские кры­ла­тые фи­гу­ры че­ло­ве­ко­бы­ков и че­ло­ве­ко­ль­вов (ду­хов-ох­ра­ни­те­лей), цар­ские сте­лы (в т. ч. зна­ме­ни­тый «Чёр­ный обе­лиск» Сал­ма­на­са­ра III), реч­ной при­чал, со­ору­же­ние ти­па ар­се­на­ла (200×300 м) - «Форт Сал­ма­на­са­ра».

Об­на­ру­же­ны мно­го­численные кли­но­пис­ные до­ку­мен­ты, сре­ди ко­то­рых мно­го стро­ительных над­пи­сей, ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во из­де­лий из сло­но­вой кос­ти, зо­ло­та, брон­зы и стек­ла. Мно­гие па­мят­ни­ки и из­де­лия из Кальху на­хо­дят­ся в Бри­тан­ском му­зее в Лон­до­не, в специальной «Ним­руд­ской га­ле­рее». Наи­бо­лее хо­ро­шо изу­чен северо-западный дво­рец Аш­шур­на­ци­ра­па­ла II, ко­то­рый за­ни­мал площадь 2,4 га и со­сто­ял из трёх час­тей: ад­ми­ни­ст­ра­тив­ной, це­ре­мо­ни­аль­ной и жи­лой. По­ме­ще­ния двор­ца бы­ли ук­ра­ше­ны цен­ны­ми по­ро­да­ми де­ре­ва, зо­ло­том, сло­но­вой ко­стью, але­ба­ст­ро­вы­ми рель­е­фа­ми со сце­на­ми цар­ских пи­ров и охо­ты, во­енных дей­ст­вий, це­ре­мо­нии жерт­во­при­но­ше­ний , ми­фо­ло­гических сю­же­тов. Дво­рец был от­крыт ца­рём в 879 году до н. э., и на пир­ше­ст­ве в честь это­го со­бытия при­сут­ст­во­ва­ло бо­лее 65 тыс. человек. В конце 1980-х годов во вре­мя рас­ко­пок иракских ар­хео­ло­гов в Ним­ру­де на тер­ри­то­рии двор­ца был от­крыт склеп с ка­мен­ны­ми сар­ко­фа­га­ми двух ас­сирийских ца­риц, жив­ших в VIII веке до н. э. и быв­ших суп­ру­га­ми Тиг­лат­па­ла­са­ра III и Сар­го­на II, и ог­ром­ным ко­ли­че­ст­вом зо­ло­тых ук­ра­ше­ний (бо­лее 20 кг).

Иллюстрации:

«Аш­шур­на­ци­рапал II на льви­ной охо­те». Рель­еф из се­ве­ро-за­пад­но­го двор­ца в Каль­ху. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

«Тиг­лат­па­ла­сар III на во­ен­ной ко­лес­ни­це». Рель­еф из юго-за­пад­но­го двор­ца в Каль­ху. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)