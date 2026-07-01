КАЛЬХАНА

Кальхана (XII в.) — индийский средневековый историк, живший в Кашмире .

Автор исторического произведения (летописи в стихах) «Раджатарангини», составленной ок. 1150, охватывающей период с XII в. до н. э. (в значительной степени легендарный) до времени жизни автора. По словам автора, он опирался на предания, хроники, надписи и другие памятники. Поэма задумана как поучение царям и осуждения придворных интриг и угнетения народа.

Лит.: Durga Prasad. The Rajatarangini of Kalyana. Sanskrit text. Bombay, 1892; Kalhana. Rajatarangini. The Saga of the Kings of Kashmir / Transl. by R. S. Pandit. Allahabad, 1935; Stein M. A. Kalhana’s Rajatarangini: a Chronicle of the Kings of Kashmir. Vol. 1—2. Delhi, 1989.