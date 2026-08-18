КАЛГА

КАЛГА - титул наследника престола в Астраханском ханстве , Большой Орде, Крымском ханстве.

Наи­боль­шее зна­че­ние калга иг­рал в Крым­ском хан­ст­ве, где этот ти­тул был уч­ре­ж­дён ха­ном Менг­ли-Ги­ре­ем I в конце XV века (ве­ро­ят­но, для пре­дот­вра­ще­ния борь­бы за власть ме­ж­ду его на­след­ни­ка­ми). Калгой на­зна­чал­ся млад­ший род­ст­вен­ник пра­вя­ще­го ха­на - обыч­но его брат или сын.

Ре­зи­ден­ция калги рас­по­ла­га­лась в городе Ка­ра-Кер­мен (ны­не Оча­ков), позд­нее в городе Ак-Ме­четь (ны­не Сим­фе­ро­поль), в ок­ре­ст­но­стях ко­то­ро­го сфор­ми­ро­вал­ся осо­бый удел - кал­га­лык.

По­ми­мо до­хо­дов с собственных вла­де­ний, калга по­лу­чал до­лю тор­го­вых по­шлин от пор­та Каф­фы (ны­не Фео­до­сия) и «по­мин­ков» (обя­за­тель­ных под­но­ше­ний) от иностранных пра­ви­те­лей. Калга имел свой двор, со­вет (ди­ван) и чи­нов­ни­ков, дуб­ли­ро­вав­ших хан­скую ад­ми­ни­ст­ра­цию.

Счи­тал­ся вто­рым ли­цом в го­су­дар­ст­ве по­сле ха­на, управ­лял восточной («пра­вой») ча­стью Крым­ско­го хан­ст­ва, в по­хо­дах воз­глав­лял пра­вое кры­ло вой­ска. Калгой на­зы­ва­лись так­же на­след­ни­ки ка­ра­чи-бе­ков (пред­во­ди­те­лей) Ши­ри­нов и Ман­су­ров - главных та­тар­ских ари­сто­кра­тических ро­дов Крым­ско­го хан­ст­ва.

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