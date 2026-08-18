КАЛГА
КАЛГА - титул наследника престола в Астраханском ханстве, Большой Орде, Крымском ханстве.
Наибольшее значение калга играл в Крымском ханстве, где этот титул был учреждён ханом Менгли-Гиреем I в конце XV века (вероятно, для предотвращения борьбы за власть между его наследниками). Калгой назначался младший родственник правящего хана - обычно его брат или сын.
Резиденция калги располагалась в городе Кара-Кермен (ныне Очаков), позднее в городе Ак-Мечеть (ныне Симферополь), в окрестностях которого сформировался особый удел - калгалык.
Помимо доходов с собственных владений, калга получал долю торговых пошлин от порта Каффы (ныне Феодосия) и «поминков» (обязательных подношений) от иностранных правителей. Калга имел свой двор, совет (диван) и чиновников, дублировавших ханскую администрацию.
Считался вторым лицом в государстве после хана, управлял восточной («правой») частью Крымского ханства, в походах возглавлял правое крыло войска. Калгой назывались также наследники карачи-беков (предводителей) Ширинов и Мансуров - главных татарских аристократических родов Крымского ханства.