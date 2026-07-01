КАЛФ ВИЛЛЕМ

Голландский художник-натюрморист.

Становление

Родился в семье члена городского совета Роттердама и преуспевающего торговца сукном. В 1625 г. отец Виллема скончался, его дело унаследовала мать художника. Помимо него, она воспитывала еще пятерых детей. Вероятно, Виллем получил сопутствующее социальному статусу его семьи образование. Точно неизвестно, когда он решил стать художником, где и у кого он обучался.

В 1638 г. он переехал в Гаагу, а затем с 1640 г. проживал в Париже. Во французской столице Калф зарекомендовал себя как мастер интерьера и первоклассный бытописатель крестьянской жизни. Его творчество в этот период близко к манере Давида Тенирса Младшего, создававшего достаточно типизированные сцены из жизни нидерландской деревни. Однако постепенно в работах Калфа некогда осевые элементы – человеческие фигуры, детали пейзажа или интерьера, уходят на второй план, уступая место разнообразным предметам. Они выдвигаются художником в центр композиции, захватывая все больше пространства картины. Чтобы выделить главный элемент повествования Калф прибегает к затемнению заднего плана и контрастному освещению предметов на передней композиционной линии. Художник трансформирует типичную сценку из сельской жизни в рассказ о предметах домашнего обихода, красочно живописуя их во всем разнообразии. Фактически Калф создает новый тип натюрморта, возникший, с одной стороны, из бытового жанра, с другой стороны, собранный на основе банкетных сцен Питера Класа и Виллема Хеды.

В Париже Калф создает натюрморт, ритмика которого строится на искусно сгруппированных в композиционном центре предметах роскоши. Художник мастерски передает разнообразные фактуры, от драгоценных металлов до китайского фарфора, от водянистой мякоти лимона до плотной текстуры тыквенной кожуры, от каменной столешницы до дамасских ковров. Его картины становятся известны и востребованы как в Париже, так и на родине.

В 1646 г. художник вернулся в Роттердам, однако вскоре перебрался в Амстердам. В 1651 г. он переехал в Хоорн, где сочетался браком с Корнелией Плувье, дочерью протестантского священника. Супруга Калфа была поэтессой, каллиграфом, вела делопроизводство нескольких штатгальтеров Голландской республики, была одним из самых просвещенных людей своего времени. В Голландии она также была известна как знаток музыки и театра. В 1653 г. Виллем и Корнелия переехали в Амстердам. У пары было четверо детей.

Творчество

На амстердамский период приходится расцвет творчества Калфа. В круг «говорящих предметов» он включает предметы из тончайшего ярко расписанного заморского фарфора, сосуды из олова и драгоценных металлов, кубки из раковин и многое другое. Успех Виллема как натюрмориста основывался на детальном продумывании композиции и использовании светотеневых эффектов. Свет в работах Калфа – средство его магии или игры, т.е. усиления фактурности и текстуры того или иного предмета. Мягкий рассеивающийся свет или направленный луч, фокусирующийся и бликующий на центральной фигуре – чаще всего художник выбирает и то и другое. На его картинах предметы вместе, но каждый из них – главный герой, при изображении которого свет – лишь средство, чтобы представить его в наиболее выгодном положении. Вероятно, изучение световых рефлексов происходило на практике при помощи оптических приборов.

Иконографически натюрморты Калфа, также как и его современников, подчинены идее о бренности человеческой жизни. Однако в случае с работами Виллема предостережение «помни о смерти» теряется в любовании художника объектами живописной композиции.

Несмотря на широкую известность и популярность, Калф так и не обзавелся недвижимостью в Амстердаме. Вероятно, он выполнял ограниченный круг заказов, не стремясь захватить рынок голландского натюрморта. Примерно с 1663 г. художник начинает отказываться от выполнения живописных заказов в пользу торговли предметами искусства. В 1672 г. он был приглашен в качестве эксперта для оценки коллекции картин, предложенной к покупке курфюрсту Фридриху Вильгельму.

Художник скончался на 75 году жизни вследствие травмы, полученной от падения на улице.