КАЛЕВАЛА

(от карел. и фин. Kalevala)

Карело-финский эпос, состоящий из народных эпических песен (рун). Название «Калевала» можно интерпретировать как «земля Калева», поскольку суффикс «la» в финском языке обозначает определенную местность. Калевала – место жительства Калева, который является прародителем богатырей – Ильмаринена, Вяйнемёйнена, Лемминкяйнена.

Масштабная компиляция карельского и финского фольклора и устной мифологии в единое произведение была проведена финским врачом и языковедом Элиасом Леннротом в XIX в. В 1835 г. Леннрот выпустил сборник рун под названием «Калевала», в который входили 32 песни. Сборник 1835 г. принято называть «Старой Калевалой». «Новая Калевала» расширенная и дополненная, включающая в себя 50 рун, была опубликована в 1849 г. Классическим и по сей день считается текст «Новой Калевалы». Основой для поэмы послужил обширный комплекс народных песен, собранных Леннротом и его предшественниками непосредственно у карельских и финских рунопевцев. Помимо рун в текст Калевалы были включены традиционные свадебные песни, заговоры-обереги, описания обрядов.

Сюжетная линия Калевалы не является однородной, содержит нестыковки. Повествование насыщенно событиями, однако может перескакивать с одного сюжета на другой. Зачином в Калевале служит рассказ о сотворении мира и рождении главного героя поэмы Вяйнемёйнена дочерью воздуха Илматар. Действие поэмы разворачивается в двух странах: Калевале и Похьеле, описываются разнообразные приключения Вяйнемёйнена, Ильмаринена и Лемминкяйнена. Эпопея завершается песнью о рождении девой Марьяттой сына, который был обречен на смерть, но остался в живых и впоследствии стал правителем Карелии.

Благодаря яркому и сказочному характеру повествования, тонкой лирике, глубине изображения, как человеческих чувств, так и состояний природы, Калевала стала источником вдохновения для создания песен, балета, литературных произведений, кинофильмов и живописных полотен. Всемирно известными являются иллюстрации Калевалы, исполненные финским живописцем Аксели Галлен-Каллела.

Перевод текста Калевалы на русский язык начал осуществляться уже в 40-х гг. XIX в. Я. К. Гротом. Полный стихотворный перевод эпоса, подготовленный Л. П. Бельским, был опубликован в 1888 г. и многократно переиздавался. Перевод Бельского отличается особо точной передачей эпического стиля древних рун, величественного и торжественного настроения Калевалы.

Иллюстрация:

Аксели Вальдемар Галлен-Каллела – «Защита Сампо», 1896 г.

Автор статьи: Медведь А.О.