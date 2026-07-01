КАЛЬЕС ПЛУТАРКО
КАЛЬЕС, ЭЛИАС КАЛЬЕС ПЛУТАРКО - политический и государственный деятель Мексики.
По образованию учитель. В период Мексиканской революции 1910-1917 годов сражался в рядах армии В. Каррансы. В 1915-1918 годах губернатор штата Сонора, в 1919-1920 годах министр промышленности, торговли и труда. В 1920 году участвовал в свержении Каррансы. В годы правления А. Обрегона занимал пост министра внутренних дел (1920-1924 годы). В 1924-1928 годах президент Мексики.
Предпринял попытку заставить крупные компании США передать мексиканскому государству находящиеся в их собственности нефтеносные участки, приступил к проведению аграрной реформы, способствовал развитию системы светского образования. Впоследствии мощное давление правительства и нефтяных компаний США заставило Кальеса пойти на уступки американским монополиям и приостановить реформы.
В целях консолидации своих сторонников в 1929 году создал Национал-революционную партию (с 1946 года Институционально-революционная партия; до 1996 года правящая партия Мексики). В 1929 году военный министр, в 1933-1935 годах министр финансов. В 1928-1934 годах фактический правитель Мексики (режим т. н. максимата). Выступил против политики избранного в 1934 году президента Л. Карденаса, в 1935 году был выслан из страны и лишён генеральского звания. Жил в Калифорнии (США). В 1941 году вернулся в Мексику, в 1942 году восстановлен в звании генерала. В последние годы жизни отошёл от активной политической деятельности.