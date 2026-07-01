КАЛЬЕС ПЛУТАРКО

КАЛЬЕС, ЭЛИАС КАЛЬЕС ПЛУТАРКО - политический и государственный деятель Мексики.

По об­ра­зо­ва­нию учи­тель . В пе­ри­од Мек­си­канской ре­во­лю­ции 1910-1917 годов­ сра­жал­ся в ря­дах ар­мии В. Кар­ран­сы. В 1915-1918 годах гу­бер­на­тор шта­та Со­но­ра, в 1919-1920 годах министр промышленности, тор­гов­ли и тру­да. В 1920 году уча­ст­во­вал в свер­же­нии Кар­ран­сы . В го­ды прав­ле­ния А. Об­ре­го­на за­ни­мал пост министра внутренних дел (1920-1924 годы). В 1924-1928 годах пре­зи­дент Мек­си­ки.

Пред­при­нял по­пыт­ку за­ста­вить круп­ные ком­па­нии США пе­ре­дать мексиканскому го­су­дар­ст­ву на­хо­дя­щие­ся в их соб­ст­вен­но­сти неф­те­нос­ные уча­ст­ки, при­сту­пил к про­ве­де­нию аг­рар­ной ре­фор­мы, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию сис­те­мы свет­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Впо­след­ст­вии мощ­ное дав­ле­ние пра­ви­тель­ст­ва и неф­тя­ных ком­па­ний США за­ста­ви­ло Кальеса пой­ти на ус­туп­ки американским мо­но­по­ли­ям и при­ос­та­но­вить ре­фор­мы.

В це­лях кон­со­ли­да­ции сво­их сто­рон­ни­ков в 1929 году соз­дал На­цио­нал-ре­во­люционную пар­тию (с 1946 года Ин­сти­ту­цио­наль­но-ре­во­люционная пар­тия; до 1996 года пра­вя­щая пар­тия Мек­си­ки). В 1929 году во­енный ми­нистр, в 1933-1935 годах министр фи­нан­сов. В 1928-1934 годах фак­ти­че­ский пра­ви­тель Мек­си­ки (ре­жим т. н. мак­си­ма­та). Вы­сту­пил про­тив по­ли­ти­ки из­бран­но­го в 1934 году пре­зи­ден­та Л. Карде­на­са ­, в 1935 году был вы­слан из стра­ны и ли­шён ге­не­раль­ско­го зва­ния. Жил в Ка­ли­фор­нии (США). В 1941 году вер­нул­ся в Мек­си­ку, в 1942 году вос­ста­нов­лен в зва­нии ге­не­ра­ла. В по­след­ние го­ды жиз­ни ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.