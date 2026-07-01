КАЛЕНИЧ
КАЛЕНИЧ - монастырь в центральной части Сербии, близ городов Кралево и Крагуевац.
Расположен в селе Каленички-Прнявор, на юге природной области Шумадия, в восточных отрогах гор Гледич, на высоте около 450 м. Построен в начале XV века с помощью ктиторов (протовестиар князя Стефана Лазаревича Богдан с женой Милицей и братом Петром). Действовал до конца XVII века. Обновлён в 1766 году монахами из монастыря Морача в Черногории (смотрите Монашество), сожжён турками около 1790 года. Восстановлен в конце XVIII века. В начале XX века при архимандрите Никоне построены 2 здания келий и трапезная. В 2003 году основан музей под открытым небом «Каленич». Ныне - женский монастырь Сербской православной церкви.
Доминанта ансамбля - церковь Введения Богородицы (1405-1413 годы; реставрирована в 1928-1930 годах, архитектор Дж. Боскович), 1-нефная триконховая в плане постройка моравской школы, с приподнятым на квадратной основе куполом, обширным западным притвором и глухим куполом над входом (близка церкви в Крушеваце). Фасады, разделённые карнизами на 3 яруса, выполнены посредством чередования камня и плинфы. В тимпанах двойных окон и порталов сохранился богатый резной каменный декор (в люнете на южном фасаде нартекса - Богородица с Христом между серафимами), в интерьере - росписи около 1413 года (в апсиде - «Причастие Апостолов» и «Поклонение Агнцу», в жертвеннике - «Оплакивание», в наосе - фигуры святых воинов и пустынников и сцены «Чудеса Христовы», в сводах - праздники, в нартексе - сцены жития Богородицы, деисус и ктиторская композиция).