КАЛЕНИЧ

КАЛЕНИЧ - монастырь в центральной части Сербии, близ го­ро­дов Кра­ле­во и Кра­гуе­вац.

Рас­по­ло­жен в селе Ка­ле­нич­ки-Прня­вор, на юге при­род­ной области Шу­ма­дия, в восточных от­ро­гах гор Гле­дич, на вы­со­те около 450 м. По­стро­ен в начале XV века с по­мо­щью кти­то­ров (про­то­ве­сти­ар кня­зя Сте­фа­на Ла­за­ре­ви­ча Бо­гдан с же­ной Ми­ли­цей и бра­том Пет­ром). Дей­ст­во­вал до конца XVII века. Об­нов­лён в 1766 году мо­на­ха­ми из монастыря Мо­ра­ча в Чер­но­го­рии (смотрите Монашество ), со­жжён тур­ка­ми около 1790 года. Вос­ста­нов­лен в конце XVIII века. В начале XX века при ар­химандрите Ни­ко­не построе­ны 2 зда­ния ке­лий и тра­пез­ная. В 2003 году ос­но­ван му­зей под от­кры­тым не­бом «Ка­ле­нич». Ны­не - жен­ский мо­на­стырь Сербской пра­во­слав­ной церк­ви.

До­ми­нан­та ан­самб­ля - церковь Вве­де­ния Бо­го­ро­ди­цы (1405-1413 годы; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1928-1930 годах, архитектор Дж. Бос­ко­вич), 1-не­ф­ная три­кон­хо­вая в пла­не по­строй­ка мо­рав­ской шко­лы, с при­под­ня­тым на квад­рат­ной ос­но­ве ку­по­лом, об­шир­ным западным при­тво­ром и глу­хим ку­по­лом над вхо­дом (близ­ка церк­ви в Кру­ше­ва­це). Фа­са­ды, раз­де­лён­ные кар­ни­за­ми на 3 яру­са, вы­пол­не­ны по­сред­ст­вом че­ре­до­ва­ния кам­ня и плин­фы. В тим­па­нах двой­ных окон и пор­та­лов со­хра­нил­ся бо­га­тый рез­ной ка­мен­ный де­кор (в лю­не­те на южном фа­са­де нар­тек­са - Бо­го­ро­ди­ца с Хри­стом ме­ж­ду се­ра­фи­ма­ми), в ин­терь­е­ре - рос­пи­си около 1413 года (в ап­си­де - «При­час­тие Апо­сто­лов» и «По­кло­не­ние Агн­цу», в жерт­вен­ни­ке - «Оп­ла­ки­ва­ние», в на­осе - фи­гу­ры свя­тых вои­нов и пус­тын­ни­ков и сце­ны «Чу­де­са Хри­сто­вы», в сво­дах - празд­ни­ки, в нар­тек­се - сце­ны жи­тия Бо­го­ро­ди­цы, деи­сус и кти­тор­ская ком­по­зи­ция).

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