КАЛЕНДЫ (лат. calendae)

В римском календаре первый день каждого месяца, новолуние.

Календы, вместе с идами и нонами , были тремя основными датами, на которых строился римсякий счет дней внутри месяца.

Слово calendae происходит от глагола calare – объявлять, возглашать, так как понтифики, следившие за календарем, в этот день объявляли о начале нового месяца и числе дней до нон. Римским праздником январских календ (1-5 января) завершался цикл праздников, включавший Врумалии, Сатурналии , Опалии и Воты.

В календы каждого месяца должники платили проценты, отсюда берет начало выражение Ad calendas graecas – «До греческих календ», т.е. никогда, так как у греков такого понятия не было.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев