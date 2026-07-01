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КАЛЕНДЫ (лат. calendae)
В римском календаре первый день каждого месяца, новолуние.
Календы, вместе с идами и нонами, были тремя основными датами, на которых строился римсякий счет дней внутри месяца.
Слово calendae происходит от глагола calare – объявлять, возглашать, так как понтифики, следившие за календарем, в этот день объявляли о начале нового месяца и числе дней до нон. Римским праздником январских календ (1-5 января) завершался цикл праздников, включавший Врумалии, Сатурналии, Опалии и Воты.
В календы каждого месяца должники платили проценты, отсюда берет начало выражение Ad calendas graecas – «До греческих календ», т.е. никогда, так как у греков такого понятия не было.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев
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