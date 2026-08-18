КАЛЕНДЕРА-ОГЛУ ВОССТАНИЕ

Календера-оглу восстание — народные волнения в Османской империи периода «Джелялийской смуты» XVI—XVII вв. (см. Джеляли ) под предводительством Мехмеда Календер-оглу (ум. 1610), бывшего чавуша, разжалованного и лишенного тимара за дезертирство в 1597.

Подобно многим другим разжалованным сипахи Календер-оглу активно участвовал в джелялийских мятежах под руководством Кара Языджи и Дели Хасана. После сделки лидера джелялийцев Дели Хасана с правительством и его назначения бейлербеем Боснии в 1603 Каледер-оглу продолжил самостоятельную борьбу.

Первый крупный мятеж во главе с Календер-оглу в Зап. Анатолии датируется 1605. Быстро подавить его не удалось, а новый султан Ахмед I считал, что проще подкупить джелялийцев, чем воевать с ними, поэтому в 1607 великий везир (вазир) Куйюку Мурад-паша предложил Календер-оглу должность губернатора административного района в провинции Анкара. Календер-оглу принял предложение, но жители Анкары не пустили его в город. Разочарованный безуспешной двухнедельной осадой, Календер-оглу двинулся на запад, чтобы напасть на Бурсу: город пал, но внутреннюю цитадель захватить так и не удалось. Затем Календер-оглу и его люди двинулись на юг, в западную часть Центральной Анатолии, а летом 1608 повернули на восток, чтобы там продолжить разбои. После неудачных попыток подкупить главарей «Джелалийской смуты», великий везир Куйюку Мурад-паша перешел к наступлению на мятежников в Центральной Анатолии. 5 августа 1608 силы Календер-оглу были разбиты в сражении у перевала в самом центре Таврских гор на северо-востоке современной Аданы. Преследуемые правительственными силами войска Календер-оглу бежали на северо-восток.

Поздней осенью 1608 остатки армии Календер-оглу численностью около 10 тыс. человек, а также их слуги и конюхи бежали в Иран. При дворе Сефевидов мятежников приняли радушно: по свидетельству хронистов, повсюду в их честь устраивали пиры и торжества. Все это делалось с целью унизить османского султана. Тем временем в 1609 великий везир Куйюку Мурад-паша полностью расправился с бунтовщиками в Анатолии: последние главари мятежников были убиты вместе со своими сторонниками. В мае 1610 в Иране умер Календер-оглу, а бежавшие вместе с ним джелялийцы вернулись в Анатолию под защиту Насух-паши, сформировавшего из бывших мятежников привилегированный боевой отряд.

Ист.: Kâtip Çelebi. Fezleketü’t-tevârîh. Ankara, 2009; Naima M. Târih-i Na’îmâ. Ankara, 2007.

Лит.: Akdağ M. Celali isyanları (1550—1603). Ankara, 1963; White S. The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire. Cambridge, 2011; Inalcik H., Quataert D. An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Cambridge, 1994; История Османского государства, общества и цивилизации. Т. 1. М., 2006; Финкель К. История Османской империи: видение Османа. М., 2017; Тверитинова А. С. Восстание Кара Языджи-Дели Хасана в Турции. М.–Л., 1946.