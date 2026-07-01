КАЛЕДИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

КАЛЕДИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - русский писатель.

Из се­мьи слу­жа­щих. Сме­нил мно­же­ст­во за­ня­тий (чер­тёж­ник, мо­гиль­щик, ко­че­гар, чер­но­ра­бо­чий и др.). В 1979 году окон­чил Ли­те­ра­тур­ный институт имени М. Горь­ко­го . В 2001-2002 годах по­пе­чи­тель ко­ло­нии для не­со­вер­шен­но­лет­них под Мо­жай­ском.

Пер­вая кни­га - «Ко­ри­дор» (1987 год). В го­ды пе­ре­строй­ки про­сла­вил­ся по­вес­тя­ми «Сми­рен­ное клад­би­ще» (1979 год, опубликована в 1987 году) и «Строй­бат» (опубликована в 1991 году), в ко­то­рых на­ту­ра­ли­сти­че­ски точ­но изо­бра­же­на мар­ги­наль­ная сре­да, жи­ву­щая по жес­то­ким не­пи­са­ным за­ко­нам.

В даль­ней­шем Каледин про­дол­жал пи­сать о лю­дях, за­ня­тых тя­жё­лой и гряз­ной ра­бо­той: ра­бо­чих-«ша­баш­ни­ках» (рас­сказ «Ша­баш­ка Гле­ба Бо­гды­ше­ва», 1987 год), мо­на­стыр­ских ра­бот­ни­ках (по­весть «Поп и ра­бот­ник», 1992 год), са­ни­та­рах «Ско­рой по­мо­щи» (рас­сказ «Ро­ж­де­ст­во в по­соль­ст­ве Ка­на­ды», 1995 год). Ро­ман «Ко­ри­дор» (1987 год), а так­же по­весть «Та­ха­на Мер­ка­зит» (1996 год) и рас­ска­зы «Ко­гда б вы зна­ли…», «Бер­лин, Па­риж и "Вши­вая ро­та"» (оба 1995 год), «На под­лод­ке зо­ло­той» (1998 год), «По­че­му про­иг­ра­ли вой­ну» (2007 год) ос­но­ва­ны на ав­то­био­гра­фическом ма­те­риа­ле.

Сочинение:

За­пис­ки гро­бо­ко­па­те­ля. М., 2001