КАЛЕДИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
КАЛЕДИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - русский писатель.
Из семьи служащих. Сменил множество занятий (чертёжник, могильщик, кочегар, чернорабочий и др.). В 1979 году окончил Литературный институт имени М. Горького. В 2001-2002 годах попечитель колонии для несовершеннолетних под Можайском.
Первая книга - «Коридор» (1987 год). В годы перестройки прославился повестями «Смиренное кладбище» (1979 год, опубликована в 1987 году) и «Стройбат» (опубликована в 1991 году), в которых натуралистически точно изображена маргинальная среда, живущая по жестоким неписаным законам.
В дальнейшем Каледин продолжал писать о людях, занятых тяжёлой и грязной работой: рабочих-«шабашниках» (рассказ «Шабашка Глеба Богдышева», 1987 год), монастырских работниках (повесть «Поп и работник», 1992 год), санитарах «Скорой помощи» (рассказ «Рождество в посольстве Канады», 1995 год). Роман «Коридор» (1987 год), а также повесть «Тахана Мерказит» (1996 год) и рассказы «Когда б вы знали…», «Берлин, Париж и "Вшивая рота"» (оба 1995 год), «На подлодке золотой» (1998 год), «Почему проиграли войну» (2007 год) основаны на автобиографическом материале.
Сочинение:
Записки гробокопателя. М., 2001