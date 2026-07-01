КАЛЕ

КАЛЕ - город на севере Франции.

В ре­гио­не Нор - Па-де-Ка­ле (Се­вер­ный), департамент Па-де-Ка­ле. Население 72,9 тыс. человек (2008 год; с при­го­ро­да­ми около 100 тыс. человек). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье пролива Па-де-Ка­ле, в наи­бо­лее уз­кой его час­ти (33 км), на­про­тив британского пор­та Дувр. Порт (гру­зо­обо­рот 41,5 млн. т в 2006 году; 4-е ме­сто во Фран­ции по­сле Мар­се­ля, Гав­ра и Дюн­кер­ка); главный ев­ропейский пас­са­жир­ский порт по со­об­ще­нию с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (11,5 млн. пас­са­жи­ров, 2006 год).

Свя­зан с британским пор­том Фолк­стон тон­не­лем (т. н. Ев­ро­тон­нель, 1994 год; дли­на около 51 км, в т. ч. под­вод­ная часть около 39 км; ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние). Вы­со­ко­ско­ро­ст­ны­ми железнодорожными ли­ния­ми со­еди­нён с Па­ри­жем и Лон­до­ном (вре­мя в пу­ти от Па­ри­жа до Лон­до­на около 2,5 ч), Брюс­се­лем. Па­ром­ное со­об­ще­ние с Дув­ром (Ве­ли­ко­бри­та­ния). Ка­на­ла­ми свя­зан с вод­ны­ми пу­тя­ми се­ве­ра Фран­ции. Уз­ло­вой пункт се­ти те­ле­ком­му­ни­кационных ка­бе­лей, про­ло­жен­ных под проливом Ла-Манш.

Ры­бац­кое по­се­ле­ние на мес­те Кале из­вест­но с VIII века. Как го­род впер­вые упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах 1181 года (вла­де­ние Же­ра­ра де Гельд­ра, гра­фа Бу­лон­ско­го). По др. дан­ным, ос­но­ван в 1173 году Мат­тиа­сом Эль­зас­ским, гра­фом Бу­лон­ским. В 1224 году Фи­липп Юре­пель, граф Бу­лон­ский, сын ко­ро­ля Фи­лип­па II Ав­гу­ста , по­стро­ил во­круг го­ро­да кре­по­ст­ные со­ору­же­ния, уси­лив его стра­те­гическое зна­че­ние.

В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов в 1346 году Кале оса­ж­дён анг­ли­ча­на­ми и взят ими по­сле 11-ме­сяч­ной бло­ка­ды. На­хо­дил­ся под вла­стью Анг­лии до 1558 года, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду ко­ро­ля­ми Фран­ции и гер­цо­га­ми Бур­гунд­ски­ми, пред­по­чи­тав­ши­ми ви­деть го­род в ру­ках анг­ли­чан, не­же­ли во вла­сти со­пер­ни­ка. При­сое­ди­не­ние Бур­гун­дии к Фран­ции (1477 год) пре­до­пре­де­ли­ло даль­ней­шую судь­бу Кале. В январе 1558 года французские вой­ска без тру­да ов­ла­де­ли го­ро­дом, по Ка­то-Кам­бре­зий­ско­му ми­ру 1559 года Анг­лия окон­ча­тель­но пе­ре­да­ла его Фран­ции за вы­куп в 500 тыс. экю. В 1596 году Кале ок­ку­пи­ро­ван испанскими вой­ска­ми, в 1598 году воз­вра­щён Фран­ции по ус­ло­ви­ям мир­но­го до­го­во­ра в Вер­ве­не ме­ж­ду Ген­ри­хом IV и Фи­лип­пом II.

В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ских войн рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве главного опор­но­го пунк­та при осу­ще­ст­в­ле­нии пла­ни­ро­вав­ше­го­ся фран­цу­за­ми втор­же­ния в Анг­лию. В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся воздушным бом­бар­ди­ров­кам с германских це­пел­ли­нов. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван вой­ска­ми на­ци­ст­ской Гер­ма­нии (май 1940 года) и вме­сте с при­ле­гаю­щим рай­оном вклю­чён в со­став Бель­гии. В феврале 1945 года толь­ко что ос­во­бо­ж­дён­ный со­юз­ни­ка­ми го­род британская авиа­ция по ошиб­ке под­верг­ла мас­си­ро­ван­ной бом­бар­ди­ров­ке, в ре­зуль­та­те ко­то­рой бы­ло унич­то­же­но боль­шин­ст­во средневековых па­мят­ни­ков. С 1945 года в со­ста­ве Фран­ции.

Зда­ние мэ­рии с ко­ло­коль­ней, или «беф­фруа» (начало XX века; вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), до­зор­ная баш­ня (XIII век), церковь Нотр-Дам (XIII-XV века), фор­ти­фи­кационные со­ору­же­ния XVII века. Мо­ну­мент «Гра­ж­да­не Ка­ле» (1885-1889 годы, ус­та­нов­лен в 1895 году, скульп­тор О. Ро­ден). Кам­пус Университета По­бе­ре­жья. Му­зеи: изо­бра­зительных ис­кусств и кру­же­ва, 2-й ми­ро­вой вой­ны .

В сфе­ре ус­луг за­ня­то свыше 68% ра­бо­таю­щих (начало XXI века), её ве­ду­щий сек­тор - транс­порт и ло­ги­сти­ка (около 1/3 всех ра­бо­таю­щих; круп­ней­шие ком­па­нии - французско-британские «Eurotunnel Services Gie», «SeaFrance SA», британская «P&O Ferries Ltd.»). В промышленности (около 23% ра­бо­таю­щих) тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты тек­стиль­ное и швей­ное про­из­вод­ст­ва, в т. ч. из­го­тов­ле­ние кру­жев, вы­пуск го­то­во­го пла­тья, бе­лья, три­ко­та­жа (фир­мы «Noyon Lu­cien et Cie SA», «Desseilles Textiles SA», «Darquer Dentelles SA»). Пред­при­ятия элек­тро­тех­нической (под­вод­ные те­ле­ком­му­ни­кационные ка­бе­ли, элек­трические ка­бе­ли и др.), хи­мической (ор­га­нические хи­мические ве­ще­ст­ва), пи­ще­вой промышленности. Про­изводство промышленных фильт­ров, элек­тро­дов, ме­тал­ло­из­де­лий, иг­ру­шек.

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