КАЛЕ
КАЛЕ - город на севере Франции.
В регионе Нор - Па-де-Кале (Северный), департамент Па-де-Кале. Население 72,9 тыс. человек (2008 год; с пригородами около 100 тыс. человек). Расположен на побережье пролива Па-де-Кале, в наиболее узкой его части (33 км), напротив британского порта Дувр. Порт (грузооборот 41,5 млн. т в 2006 году; 4-е место во Франции после Марселя, Гавра и Дюнкерка); главный европейский пассажирский порт по сообщению с Великобританией (11,5 млн. пассажиров, 2006 год).
Связан с британским портом Фолкстон тоннелем (т. н. Евротоннель, 1994 год; длина около 51 км, в т. ч. подводная часть около 39 км; скоростное железнодорожное сообщение). Высокоскоростными железнодорожными линиями соединён с Парижем и Лондоном (время в пути от Парижа до Лондона около 2,5 ч), Брюсселем. Паромное сообщение с Дувром (Великобритания). Каналами связан с водными путями севера Франции. Узловой пункт сети телекоммуникационных кабелей, проложенных под проливом Ла-Манш.
Рыбацкое поселение на месте Кале известно с VIII века. Как город впервые упоминается в документах 1181 года (владение Жерара де Гельдра, графа Булонского). По др. данным, основан в 1173 году Маттиасом Эльзасским, графом Булонским. В 1224 году Филипп Юрепель, граф Булонский, сын короля Филиппа II Августа, построил вокруг города крепостные сооружения, усилив его стратегическое значение.
В ходе Столетней войны 1337-1453 годов в 1346 году Кале осаждён англичанами и взят ими после 11-месячной блокады. Находился под властью Англии до 1558 года, чему способствовало соперничество между королями Франции и герцогами Бургундскими, предпочитавшими видеть город в руках англичан, нежели во власти соперника. Присоединение Бургундии к Франции (1477 год) предопределило дальнейшую судьбу Кале. В январе 1558 года французские войска без труда овладели городом, по Като-Камбрезийскому миру 1559 года Англия окончательно передала его Франции за выкуп в 500 тыс. экю. В 1596 году Кале оккупирован испанскими войсками, в 1598 году возвращён Франции по условиям мирного договора в Вервене между Генрихом IV и Филиппом II.
В период наполеоновских войн рассматривался в качестве главного опорного пункта при осуществлении планировавшегося французами вторжения в Англию. В годы 1-й мировой войны неоднократно подвергался воздушным бомбардировкам с германских цепеллинов. Во время 2-й мировой войны оккупирован войсками нацистской Германии (май 1940 года) и вместе с прилегающим районом включён в состав Бельгии. В феврале 1945 года только что освобождённый союзниками город британская авиация по ошибке подвергла массированной бомбардировке, в результате которой было уничтожено большинство средневековых памятников. С 1945 года в составе Франции.
Здание мэрии с колокольней, или «беффруа» (начало XX века; включена в список Всемирного наследия), дозорная башня (XIII век), церковь Нотр-Дам (XIII-XV века), фортификационные сооружения XVII века. Монумент «Граждане Кале» (1885-1889 годы, установлен в 1895 году, скульптор О. Роден). Кампус Университета Побережья. Музеи: изобразительных искусств и кружева, 2-й мировой войны.
В сфере услуг занято свыше 68% работающих (начало XXI века), её ведущий сектор - транспорт и логистика (около 1/3 всех работающих; крупнейшие компании - французско-британские «Eurotunnel Services Gie», «SeaFrance SA», британская «P&O Ferries Ltd.»). В промышленности (около 23% работающих) традиционно развиты текстильное и швейное производства, в т. ч. изготовление кружев, выпуск готового платья, белья, трикотажа (фирмы «Noyon Lucien et Cie SA», «Desseilles Textiles SA», «Darquer Dentelles SA»). Предприятия электротехнической (подводные телекоммуникационные кабели, электрические кабели и др.), химической (органические химические вещества), пищевой промышленности. Производство промышленных фильтров, электродов, металлоизделий, игрушек.