КАЛЬДЕРОН ГУАРДИЯ РАФАЭЛЬ
КАЛЬДЕРОН ГУАРДИЯ РАФАЭЛЬ АНХЕЛЬ - государственный и политический деятель Коста-Рики.
Окончил Лувенский и Брюссельский университеты, по образованию врач. В 1927 году вернулся в Коста-Рику. В 1935-1937 годах вице-председатель, в 1938-1939 годах председатель конгресса Коста-Рики. Лидер либеральной Национально-республиканской партии. В 1940-1944 годах президент страны.
Инициировал принятие Кодекса законов о труде и включение в конституцию главы «О социальных гарантиях», согласно которой населению предоставлялось право на образование профсоюзов, проведение забастовок, социальное страхование, устанавливался твёрдый минимум заработной платы. Содействовал воссозданию Университета Коста-Рики (1940 год), занимал должность декана его медицинского факультета.
В годы Второй мировой войны правительство Кальдерона Гуардия под давлением левых сил последовательно занимало антифашистскую позицию. В декабре 1941 года правительство Кальдерона Гуардия объявило войну державам «оси» (непосредственно в военных действиях Коста-Рика не участвовала).
Потерпев поражение на президентских выборах 1948 года, попытался при поддержке никарагских военных вернуть себе власть; был обвинён в подготовке государственного переворота и арестован (1949 год). В 1951 году бежал в Мексику. В 1955 году предпринял ещё одну неудачную попытку организовать вторжение никарагских войск в Коста-Рику. В 1958 году вернулся на родину. В 1962 году баллотировался на пост президента. В 1966-1969 годах посол в Мексике.
Сын Кальдерона Гуардия - Р. А. Кальдерон Фурнье (родился 14.03.1949 года) занимал пост президента Коста-Рики в 1990-1994 годах.