КАЛЬДЕРОН ГУАРДИЯ РАФАЭЛЬ

КАЛЬДЕРОН ГУАРДИЯ РАФАЭЛЬ АНХЕЛЬ - государственный и политический деятель Коста-Рики.

Окон­чил Лу­вен­ский и Брюс­сель­ский университеты, по об­ра­зо­ва­нию врач. В 1927 году вер­нул­ся в Кос­та-Ри­ку. В 1935-1937 годах ви­це-председатель, в 1938-1939 годах председатель кон­грес­са Кос­та-Ри­ки. Ли­дер ли­бе­раль­ной Национально-рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии. В 1940-1944 годах пре­зи­дент стра­ны.

Ини­ции­ро­вал при­ня­тие Ко­дек­са за­ко­нов о тру­де и вклю­че­ние в кон­сти­ту­цию гла­вы «О со­ци­аль­ных га­ран­ти­ях», со­глас­но ко­то­рой на­се­ле­нию пре­дос­тав­ля­лось пра­во на об­ра­зо­ва­ние проф­сою­зов, про­ве­де­ние за­бас­то­вок , со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние, ус­та­нав­ли­вал­ся твёр­дый ми­ни­мум за­ра­бот­ной пла­ты. Со­дей­ст­во­вал вос­соз­да­нию Университета Кос­та-Ри­ки (1940 год), за­ни­мал долж­ность де­ка­на его медицинского факультета.

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны пра­ви­тель­ст­во Кальдерона Гуардия под дав­ле­ни­ем ле­вых сил по­сле­до­ва­тель­но за­ни­ма­ло ан­ти­фа­ши­ст­скую по­зи­цию. В декабре 1941 года пра­ви­тель­ст­во Кальдерона Гуардия объ­яви­ло вой­ну дер­жа­вам «оси» (не­по­сред­ст­вен­но в во­енных дей­ст­ви­ях Ко­ста-Ри­ка не уча­ст­во­ва­ла).

По­тер­пев по­ра­же­ние на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1948 года, по­пы­тал­ся при под­держ­ке ни­ка­рагских во­ен­ных вер­нуть се­бе власть; был об­ви­нён в под­го­тов­ке государственного пе­ре­во­ро­та и аре­сто­ван (1949 год). В 1951 году бе­жал в Мек­си­ку. В 1955 году пред­при­нял ещё од­ну не­удач­ную по­пытку ор­га­ни­зо­вать втор­же­ние ни­ка­рагских войск в Кос­та-Ри­ку. В 1958 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1962 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та. В 1966-1969 годах по­сол в Мек­си­ке.

Сын Кальдерона Гуардия - Р. А. Каль­де­рон Фур­нье (родился 14.03.1949 года) за­ни­мал пост пре­зи­ден­та Кос­та-Ри­ки в 1990-1994 годах.