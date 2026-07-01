КАЛЬДАС ФРАНСИСКО ХОСЕ

Кальдас (исп. Caldas), Франсиско Хосе (10.1768, Попайян — 29.10.1816, Богота) — натуралист, ботаник, ученый, национальный герой Колумбии, видный деятель латиноамериканского просвещения.

Составил каталог растений Новой Гранады. Участник антииспанского заговора, приведшего к установлению независимой Хунты в июле 1810, сместившей испанские власти. В 1813 присоединился к противникам главы Хунты А. Нариньо в борьбе федералистов и централистов. После поражения Первой республики в Новой Гранаде от испанских войск, был пленен, осужден военным трибуналом и расстрелян.

Лит.: Caldas F. J. Obras completas. Bogotá, 1996; Ильина Н. Г. Колумбия: от колонии к независимости. 1781—1819. М., 1976; Гонионский С. А. Колумбия. Историко-этнографические очерки. М., 1973.