КАЛЬДАРА АНТОНИО
КАЛЬДАРА АНТОНИО - итальянский композитор и дирижёр.
Сын скрипача. В юности пел в хоре собора Святого Марка в Венеции, с 1693 года виолончелист соборной капеллы. В 1699-1707 годах капельмейстер в Мантуе, в 1709-1716 годах (с перерывом) капельмейстер князя Русполи в Риме, с 1717 года до конца жизни вице-капельмейстер императорского двора в Вене. В 1725 году основал «Цецилианский союз», пропагандировавший церковную музыку.
Первые музыкальные сочинения относятся к 1690-м годам (церковные сонаты op. 1, камерные сонаты op. 2, сольные кантаты op. 3). Обширное наследие Кальдара включает много опер и ораторий, созданных для Вены и Зальцбурга (на др. сценах оперы Кальдара появлялись редко). Один из виднейших мастеров вокальной музыки своего времени, пользовался славой контрапунктиста. Автор церковных сочинений (Crucifixus для 16 голосов, Dies irae для солистов, хора и оркестра, свыше 100 полных циклов месс и их частей, оффертории, градуалы, мотеты, псалмы, гимны, Магнификат, Stabat Mater и др.; многие из них опубликованы в серии «Denkm ̈aler der Tonkunst in ̈Osterreich»), ораторий (свыше 40), светских кантат (около 100), мотетов, мадригалов для 4-5 голосов, канонов (около 500).
Сочетал венецианские и неаполитанские традиции с элементами австрийской музыкальной культуры. В числе музыкально-сценических произведений (всего около 90) - оперы-сериа, в т. ч. на либретто А. Дзено («Ифигения в Авлиде», 1718 год; «Диктатор Луций Папирий», 1719 год; «Джангир, император моголов», 1724 год; «Митридат», 1728 год). Кальдара - первый композитор, писавший оперы на либретто П. Метастазио: «Деметрий» (1731 год), «Адриан в Сирии» (1732 год), «Олимпиада» (1733 год), «Демофонт» (1733 год), «Милосердие Тита» (1734 год), «Фемистокл» (1736 год) и др.
На либретто Дж. К. Паскуини создал оперу-трагикомедию «Дон Кихот при дворе герцогини» (1727 год, по М. де Сервантесу), музыкальные комедии «Разочарованные» (1729 год, по «Мизантропу» Мольера), «Санчо Панса, губернатор острова Бараттария» (1730 год, по Сервантесу, поставлена в 1733 году). Ему принадлежит также музыка драматического скерцо «Терпение Сократа с двумя жёнами» (1731 год, совместно с И. Г. Ройтером). Среди инструментальных сочинений: симфонии, трио-сонаты, сольные сонаты для различных инструментов, клавирные пьесы.