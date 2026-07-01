КАЛЬДАРА АНТОНИО

КАЛЬДАРА АНТОНИО - итальянский композитор и дирижёр .

Сын скри­па­ча. В юно­сти пел в хо­ре со­бо­ра Святого Мар­ка в Ве­не­ции, с 1693 года вио­лон­че­лист со­бор­ной ка­пел­лы. В 1699-1707 годах ка­пель­мей­стер в Ман­туе, в 1709-1716 годах (с пе­ре­ры­вом) ка­пель­мей­стер князя Рус­по­ли в Ри­ме, с 1717 года до кон­ца жиз­ни ви­це-ка­пель­мей­стер императорского дво­ра в Ве­не. В 1725 году ос­но­вал «Це­ци­ли­ан­ский со­юз», про­па­ган­ди­ро­вав­ший цер­ков­ную му­зы­ку.

Пер­вые музыкальные со­чи­не­ния от­но­сят­ся к 1690-м годам (цер­ков­ные со­на­ты op. 1, ка­мер­ные со­на­ты op. 2, соль­ные кан­та­ты op. 3). Об­шир­ное на­сле­дие Кальдара вклю­ча­ет мно­го опер и ора­то­рий, соз­дан­ных для Ве­ны и Зальц­бур­га (на др. сце­нах опе­ры Кальдара по­яв­ля­лись ред­ко). Один из вид­ней­ших мас­те­ров во­каль­ной му­зы­ки сво­его вре­ме­ни, поль­зо­вал­ся сла­вой кон­тра­пунк­ти­ста. Ав­тор цер­ков­ных со­чи­не­ний (Crucifixus для 16 го­ло­сов, Dies irae для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра, свыше 100 пол­ных цик­лов месс и их час­тей, оф­фер­то­рии, гра­дуа­лы, мо­те­ты, псал­мы , гим­ны, Маг­ни­фи­кат, Stabat Mater и др.; мно­гие из них опубликованы в се­рии «Denkm ̈aler der Tonkunst in ̈Oster­reich»), ора­то­рий (свыше 40), свет­ских кан­тат (около 100), мо­те­тов, мад­ри­га­лов для 4-5 го­ло­сов, ка­но­нов (около 500).

Со­че­тал ве­не­ци­ан­ские и не­апо­ли­тан­ские тра­ди­ции с эле­мен­та­ми австрийской музыкальной куль­ту­ры. В чис­ле музыкально-сце­нических про­из­ве­де­ний (все­го около 90) - опе­ры-се­риа, в т. ч. на либретто А. Дзе­но («Ифи­ге­ния в Ав­ли­де», 1718 год; «Дик­та­тор Лу­ций Па­пи­рий», 1719 год; «Джан­гир, им­пе­ра­тор мо­го­лов», 1724 год; «Мит­ри­дат», 1728 год). Кальдара - пер­вый ком­по­зи­тор, пи­сав­ший опе­ры на либретто П. Ме­та­ста­зио: «Де­мет­рий» (1731 год), «Ад­ри­ан в Си­рии» (1732 год), «Олим­пиа­да» (1733 год), «Де­мо­фонт» (1733 год), «Ми­ло­сер­дие Ти­та» (1734 год), « Фе­ми­стокл » (1736 год) и др.

На либретто Дж. К. Пас­куи­ни соз­дал опе­ру-тра­ги­ко­ме­дию «Дон Ки­хот при дво­ре гер­цо­ги­ни» (1727 год, по М. де Сер­ван­те­су), музыкальные ко­ме­дии «Раз­оча­ро­ван­ные» (1729 год, по «Ми­зан­тро­пу» Моль­е­ра), «Сан­чо Пан­са, гу­бер­на­тор ост­ро­ва Ба­рат­та­рия» (1730 год, по Сер­ван­те­су, поставлена в 1733 году). Ему при­над­ле­жит так­же му­зы­ка дра­ма­тического скер­цо «Тер­пе­ние Со­кра­та с дву­мя жё­на­ми» (1731 год, совместно с И. Г. Рой­те­ром). Сре­ди ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний: сим­фо­нии, трио-со­на­ты, соль­ные со­на­ты для различных ин­ст­ру­мен­тов, кла­вир­ные пье­сы.