КАЛЬЦАБИДЖИ РАНЬЕРИ
КАЛЬЦАБИДЖИ РАНЬЕРИ - итальянский либреттист.
Сын торговца. В 1722-1729 годах учился в иезуитской коллегии в Прато, с 1733 года участвовал в семейном бизнесе. Литературную деятельность начал в конце 1730-х годов с подражаний П. Метастазио; жил с 1751 года в Париже, издал в 1755 году его 9-томное собрание сочинений, поместив в 1-м томе свою «Диссертацию о драматической поэзии синьора аббата Пьетро Метастазио», где предложил ввести в итальянскую оперу-сериа хоры, танцы и сценические эффекты по образцу французской оперы. В 1757-1758 годах совместно с Дж. Казановой провёл лотерею, крах которой вынудил его покинуть Францию.
В 1761 году поступил на государственную службу в Вене, с конца 1760-х годов служил также в Милане. С 1775 года жил в Пизе, с 1780 года - в Неаполе. Сотрудничал с К. В. Глюком, был либреттистом его реформаторских опер «Орфей и Эвридика» (1762 год), «Альцеста» (1767 год), «Парис и Елена» (1770 год), а также соавтором предисловий к ним и к балетам Глюка «Дон Жуан» и «Семирамида». Следуя канонам античной трагедии, противопоставил единство действия, лаконизм, энергию и страсть запутанной интриге и барочной иносказательности оперы-сериа. В 3 актах сатиры «Театральная критика» (положена на музыку Ф. Гасманом под названием «Опера сериа», 1769 год) представил процесс сочинения, репетиции и исполнения дореформенной итальянской оперы. Предназначавшееся для Глюка либретто «Гиперместра, или Данаиды» (1778 год) легло в основу оперы А.Сальери «Данаиды» (1784 год).
Автор не менее 13 либретто опер (среди композиторов - П. Моранди, Дж. де Майо, Дж. Паизиелло) и музыкальных комедий (в соавторстве с Дж. Г. Боккерини - «Женщины-грамотеи» и «Невинная любовь» Сальери, обе 1770 год), текстов кантат, од, канцонетт, ироикомической поэмы «Люллиада, или Буффоны, изгнанные из Парижа» (1789 год), полемических статей.
Сочинения:
La Lulliade o I buffi scacciati di Parigi // La ragione dei «buffoni» / Ed. G. Muresu. Roma, 1977;
Scritti teatrali e letterari / Ed. A. L. Bellina. Roma, 1994. Vol. 1–2.