КАЛЬЦАБИДЖИ РАНЬЕРИ

КАЛЬЦАБИДЖИ РАНЬЕРИ - итальянский либреттист.

Сын тор­гов­ца. В 1722-1729 годах учил­ся в ие­зу­ит­ской кол­ле­гии в Пра­то, с 1733 года уча­ст­во­вал в се­мей­ном биз­не­се. Литературную дея­тель­ность на­чал в конце 1730-х годов с под­ра­жа­ний П. Ме­та­ста­зио; жил с 1751 года в Па­ри­же, из­дал в 1755 году его 9-том­ное со­б­ра­ние со­чи­не­ний, по­мес­тив в 1-м то­ме свою «Дис­сер­та­цию о дра­ма­ти­че­ской по­эзии синь­о­ра аб­ба­та Пьет­ро Ме­та­ста­зио», где пред­ло­жил вве­сти в итальянскую опе­ру-се­риа хо­ры, тан­цы и сце­нические эф­фек­ты по об­раз­цу французской опе­ры. В 1757-1758 годах совместно с Дж. Ка­за­но­вой про­вёл ло­те­рею, крах ко­то­рой вы­ну­дил его по­ки­нуть Фран­цию.

В 1761 году по­сту­пил на государственную служ­бу в Ве­не, с конца 1760-х годов слу­жил так­же в Ми­ла­не. С 1775 года жил в Пи­зе, с 1780 года - в Не­апо­ле. Со­труд­ни­чал с К. В. Глю­ком, был либ­рет­ти­стом его ре­фор­ма­тор­ских опер «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» (1762 год), «Аль­це­ста» (1767 год), «Па­рис и Еле­на» (1770 год), а так­же со­ав­то­ром пре­ди­сло­вий к ним и к ба­ле­там Глю­ка «Дон Жу­ан» и «Се­ми­ра­ми­да». Сле­дуя ка­но­нам ан­тич­ной тра­ге­дии, про­ти­во­пос­та­вил един­ст­во дей­ст­вия, ла­ко­низм, энер­гию и страсть за­пу­тан­ной ин­три­ге и ба­роч­ной ино­ска­за­тель­но­сти опе­ры-се­риа. В 3 ак­тах са­ти­ры «Те­ат­раль­ная кри­ти­ка» (по­ло­же­на на му­зы­ку Ф. Гас­ма­ном под названием «Опе­ра се­риа», 1769 год) пред­ста­вил про­цесс со­чи­не­ния, ре­пе­ти­ции и ис­пол­не­ния до­ре­фор­мен­ной итальянской опе­ры. Пред­на­зна­чав­шее­ся для Глю­ка либретто «Ги­пер­ме­ст­ра, или Да­наи­ды» (1778 год) лег­ло в ос­но­ву опе­ры А.Саль­ери «Да­наи­ды» (1784 год).

Ав­тор не ме­нее 13 либ­рет­то опер (сре­ди ком­по­зи­то­ров - П. Мо­ран­ди, Дж. де Майо, Дж. Паи­зи­ел­ло) и музыкальных ко­ме­дий (в со­ав­тор­ст­ве с Дж. Г. Бок­ке­ри­ни - «Жен­щи­ны-гра­мо­теи» и «Не­вин­ная лю­бовь» Саль­е­ри, обе 1770 год), тек­стов кан­тат, од, кан­цо­нетт, ирои­ко­ми­че­ской по­эмы «Люл­лиа­да, или Буф­фо­ны, из­гнан­ные из Па­ри­жа» (1789 год), по­ле­мических ста­тей.

Сочинения:

La Lulliade o I buffi scacciati di Parigi // La ragione dei «buffoni» / Ed. G. Muresu. Roma, 1977;

Scritti teatrali e letterari / Ed. A. L. Bellina. Roma, 1994. Vol. 1–2.