КАЛЬБИТЫ

КАЛЬБИТЫ - кельбиты, йемениты, группа арабских племён в Южной Аравии.

В IV-V веках зна­чительная часть кальбитов пе­ресе­ли­лась в Си­рию, Па­ле­сти­ну и За­иор­да­нье. В хо­де араб­ских за­вое­ва­ний рас­ши­ри­ли своё при­сут­ст­вие в Си­рии и ста­ли главной во­енно-по­ли­тической опо­рой пер­вых ха­ли­фов-Омей­я­дов. В от­ли­чие от кай­си­тов (но­си­те­лей бе­ду­ин­ских тра­ди­ций, пре­неб­ре­жи­тель­но от­но­сив­ших­ся к по­ко­рён­ным на­ро­дам) кальбиты ак­тив­но впи­ты­ва­ли куль­ту­ру на­се­ле­ния за­воё­ван­ных стран.

В Ха­ли­фа­те многие во­ж­ди кальбитов бы­ли сто­рон­ни­ка­ми об­ще­му­суль­ман­ско­го го­су­дар­ст­ва, в ко­то­ром, по их мне­нию, долж­ны бы­ли учи­ты­вать­ся ин­те­ре­сы всех на­ро­дов, а ха­лиф - яв­лять­ся гла­вой всех му­суль­ман, то­гда как кай­си­ты ис­хо­ди­ли толь­ко из ин­те­ре­сов арабских за­вое­ва­те­лей и рас­смат­ри­ва­ли ха­ли­фа как арабского во­ж­дя, стоя­ще­го над по­ко­рён­ны­ми на­ро­да­ми.

Кальбиты со­пер­ни­ча­ли с кай­си­та­ми, что при­во­ди­ло ино­гда к воо­руженным столк­но­ве­ни­ям (например, бит­ва при Мардж-Ра­хи­те в 684 году). По­сле па­де­ния ди­на­стии Омей­я­дов (750 год) кальбиты дос­тиг­ли по­ли­тического влия­ния на Си­ци­лии, а на Пи­ре­ней­ском полуострове спо­соб­ст­во­ва­ли за­хва­ту вла­сти кор­дов­ски­ми Омей­я­да­ми и воз­ро­ж­де­нию в Ис­па­нии омей­яд­ско­го го­су­дар­ст­ва - Кор­дов­ско­го эми­рата, а за­тем и Кор­дов­ско­го ха­ли­фа­та .

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