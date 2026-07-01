КАЛЬБИТЫ
КАЛЬБИТЫ - кельбиты, йемениты, группа арабских племён в Южной Аравии.
В IV-V веках значительная часть кальбитов переселилась в Сирию, Палестину и Заиорданье. В ходе арабских завоеваний расширили своё присутствие в Сирии и стали главной военно-политической опорой первых халифов-Омейядов. В отличие от кайситов (носителей бедуинских традиций, пренебрежительно относившихся к покорённым народам) кальбиты активно впитывали культуру населения завоёванных стран.
В Халифате многие вожди кальбитов были сторонниками общемусульманского государства, в котором, по их мнению, должны были учитываться интересы всех народов, а халиф - являться главой всех мусульман, тогда как кайситы исходили только из интересов арабских завоевателей и рассматривали халифа как арабского вождя, стоящего над покорёнными народами.
Кальбиты соперничали с кайситами, что приводило иногда к вооруженным столкновениям (например, битва при Мардж-Рахите в 684 году). После падения династии Омейядов (750 год) кальбиты достигли политического влияния на Сицилии, а на Пиренейском полуострове способствовали захвату власти кордовскими Омейядами и возрождению в Испании омейядского государства - Кордовского эмирата, а затем и Кордовского халифата.