КАЛАЙДОВИЧ Константин Федорович

Историк-архивист, археолог.

Окончил словесное отделение Московского университета (1810). В 1812 участник Московского ополчения. Являлся сотрудником Московского архива министерства иностранных дел. Издатель журнала «Русский зритель» (1828-30). Сотрудничал с кружком графа Н.П. Румянцева, принимал участие в археографических экспедициях. Является открывателем « Изборника Святослава 1076 года». Исследователь Подмосковных городищ, которые рассматривал преимущественно как остатки поселений (а не языческих капищ, как считали многие). Член-корр. Петербургской АН (1825). Действительный член Общества истории и древностей Российских (1822) и Общества любителей российской словесности (1822), Московского общества испытателей природы (1827).

Сочинения :

Русские достопамятности, ч. I. М., 1815;

Законы Великого князя Иоанна Васильевича и Судебник Царя и Великого князя Иоанна Васильевича, с дополнительными указами. М., 1819;

Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских из древних летописей. М., 1821;

Памятники русской словесности XII века. М., 1821;

Письма к А. Ф. Малиновскому об археологических исследованиях в Рязанской губернии, с рисунками. М., 1823;

О языке «Слова о полку Игореве». М., 1824;

Иоанн, экзарх Болгарский. М., 1827.