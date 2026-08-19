КАЛАЙДОВИЧ, КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ

Калайдович, Константин Федорович (19[30].05.1792, Елец, по другим сведениям, Ельня — 19.04[01.05].1832, по другим сведениям, 09[21].05.1832, Москва) — русский историк, археограф.

Из семьи далматинского происхождения. Учился на Словесном отделении Московского университета (1807—1810), затем преподавал историю и географию в университетской гимназии. С 1811 был членом Общества истории и древностей российских и Общества любителей российской словесности. Во время Отечественной войны 1812 сражался в Московском ополчении, принял участие в боях под Тарутином и Оршей.

Занимался поиском древних рукописей. Найденные им «Поучение епископа Луки Жидяты», «Русская правда» (список XIII в.), «Послание митрополита Никифора к Владимиру Мономаху» изданы в 1815 в книге «Русские достопамятности» (вып. 1). К. обнаружил и опубликовал с поясняющим предисловием стихотворения Кирши Данилова (Древние российские стихотворения. М., 1818). В статье «Опыт решения вопроса: на каком языке написана Песнь о полку Игореве» (1818) К. изложил свою оценку памятника и доказательства его подлинности. Вместе с П. М. Строевым им обнаружены «Изборник Святослава» 1073 г., сочинения Кирилла Туровского, труды Иоанна, экзарха Болгарского, Судебник 1497 г. (опубликован под названием «Законы великого князя Иоанна Васильевича и Судебник царя и великого князя Иоанна Васильевича». М., 1819). К. принимал участие в издании 2—4 томов «Собрания государственных грамот» — сборника исторических документов, подготовленного Комиссией печатания государственных грамот и договоров (1819–1824). Публикации К. снабжены подробными научными комментариями. При подготовке к изданию (совместно со Строевым) книги «Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве, в библиотеке графа Ф. А. Толстого» (М., 1825) К. впервые в отечественной археографии представил методику описания архивных документов. В приложении к этой работе опубликовал палеографическую таблицу почерков XI—XVIII вв. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1825).

Лит.: Андреева Т. В., Козлов В. П. Переписка К. Ф. Калайдовича и П. М. Строева // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. Ленина. Вып. 46. М., 1987; Козлов В. П. Роль К. Ф. Калайдовича в разработке принципов научного описания исторических источников // Советские архивы. 1975. № 2; Овчинников Г. Д. Владимирский эпизод из жизни К. Ф. Калайдовича // Отечественные архивы. 2000. № 3.