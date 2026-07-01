КАЛАШНИКОВ Михаил Тимофеевич

Выдающийся конструктор стрелкового оружия.

Родился в селе Курья Курьинского района (ныне Алтайский край) в крестьянской семье. На военной службе в РККА с 1938 г. Учился в школе механиков-водителей танков, где проявил себя изобретателем-конструктором — разработал оригинальный прибор для учета моторесурса танковых двигателей. В начале Великой Отечественной войны М. Т. Калашников — командир танка. В сентябре 1941 г. был тяжело ранен и после излечения с 1942 г. занимался конструированием автоматического стрелкового оружия. В 1946-1947 гг. создал знаменитый во всем мире автомат Калашникова — АК под 7,62-мм патрон. За разработку АК в 1949 г. получил Сталинскую премию. Модернизированная его версия получила название АКМ. Сконструировал также серию пулеметов — РПК, ПК, ПКТ и др. В 1974 г. создал автоматы АК-74 и АКС-74, ручные пулеметы РПК-74, РПКС-74 под 5,45-мм патрон. М. Т. Калашникову впервые в мировой практике конструирования стрелкового оружия удалось создать унифицированную серию образцов стрелкового оружия. Его автоматы и пулеметы характеризуются высокой степенью надежности, эффективностью применения в боевых условиях и простотой конструкции.