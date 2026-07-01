КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ - российский педагог, деятель народного образования.
Окончил Московский университет (1917 год). С 1919 года в системе Наркомпроса РСФСР; одновременно преподавал в вузах Москвы, профессор (1926 год). С 1931 года в системе Академии педагогических наук. В 1939-1945, 1947-1955 и в 1959-1960 годах в Институте физики Земли Академии наук СССР. В 1945-1946 годах заместитель министра, в 1946-1948 годах министр просвещения РСФСР. В 1953-1961 годах в Институте методов обучения Академии педагогических наук.
Калашников - один из теоретиков политехнического образования; разрабатывал пути создания индустриально-трудовой школы и формы подготовки педагогических кадров, методологические основы педагогического процесса. Инициатор издания, редактор и автор ряда статей первой советской Педагогической энциклопедии (т. 1-3, 1927-1930 годы)
Сочинения:
Опыт построения индустриально-трудовой школы ближайшего будущего. 2-е изд. М., 1922; Индустриально-трудовая школа. 3-е изд. М., 1924; Проблемы политехнического образования. Избр. труды. М., 1990.