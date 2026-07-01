КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ - российский педагог, деятель народного образования.

Окон­чил Московский университет (1917 год). С 1919 года в сис­те­ме Нар­ком­про­са РСФСР; од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал в ву­зах Мо­ск­вы, профессор (1926 год). С 1931 года в сис­те­ме Академии педагогических наук. В 1939-1945, 1947-1955 и в 1959-1960 годах в Институте фи­зи­ки Зем­ли Академии наук СССР. В 1945-1946 годах заместитель ми­ни­ст­ра, в 1946-1948 годах министр про­све­ще­ния РСФСР. В 1953-1961 годах в Институте ме­то­дов обу­че­ния Академии педагогических наук.

Калашников - один из тео­ре­ти­ков поли­тех­ни­чес­ко­го об­ра­зо­ва­ния­; раз­ра­ба­ты­вал пу­ти соз­да­ния ин­дуст­ри­аль­но-тру­до­вой шко­лы и фор­мы под­го­тов­ки пе­да­го­гических кад­ров, ме­то­до­ло­гические ос­но­вы пе­да­го­гического про­цес­са. Ини­циа­тор из­да­ния, ре­дак­тор и ав­тор ря­да ста­тей пер­вой советской Пе­да­го­гической эн­цик­ло­пе­дии (т. 1-3, 1927-1930 годы)

Сочинения:

Опыт по­строе­ния ин­ду­ст­ри­аль­но-тру­до­вой шко­лы бли­жай­ше­го бу­ду­ще­го. 2-е изд. М., 1922; Ин­ду­ст­ри­аль­но-тру­до­вая шко­ла. 3-е изд. М., 1924; Про­бле­мы по­ли­тех­ни­че­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Избр. тру­ды. М., 1990.