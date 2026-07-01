КАЛАНТАРОВА, Ольга Калантаровна

Пианистка, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1938). Профессор 2-й степени игры на фортепиано (1912) Санкт-Петербургской консерватории . Профессор (1946). Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1946).

Родилась в дворянской семье. Выпускница Тифлисского музыкального училища по специальности «фортепиано» (1895). Окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по кл. игры на фортепиано у А. Н. Есиповой (1895–1902). Выступала в составе трио с Л. С. Ауэром (скр.) и А. В. Вержбиловичем (влч.) в концертах Санкт-Петербургского отделения Императорского Русского музыкального общества (1903).

В Санкт-Петербургской консерватории : адъюнкт кл. игры на фортепиано А. Н. Есиповой (1903), младший преподаватель (1905), старший преподаватель (1908), профессор 2-й степени (1912), профессор (утв. 1946–1950); член президиума отдела игры на фортепиано (1924/1925), заместитель председателя (1925), председатель (1926/1927). Представитель отдела игры на фортепиано в совете факультета, председатель комиссии по выработке новой методической программы обучения на фортепиано (1928); заведующая фортепианным отделом (1932–1936).

Участвовала в культурной деятельности клубов многих фабрик и заводов Петрограда с целью пропаганды музыкальной культуры и выявления музыкально одаренной молодежи (1919–1923).

Преподавала фортепиано в Музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской государственной консерватории (1936–1941) и в Техникуме (Музыкальном училище) Ленинградской государственной консерватории (1935–1941), работала в Доме культуры Кировского района в качестве консультанта (1935–1941).

Развивала принципы педагогической деятельности А. Н. Есиповой . Добивалась от учеников предельной технической отточенности, яркой рельефности, тембрового разнообразия и выразительной артикуляции в исполнении как классической, так и современной музыки. Ученики класса Калантаровой успешно конкурировали на учебных концертах с учениками классов Л. В. Николаева и С. И. Савшинского.

Среди выдающихся выпускников — М. С. Друскин, Т. С. Салтыкова, И. Д. Ханцин, Э. А. Элинсон, А. С. Барон, В. И. Слоним, Г. И. Ганкина и др.

Автор статьи: Н. Б. Селиверстова

Литература:

Друскин М. С. Калантарова Ольга Калантаровна // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. Т. 2. М., 1974. Стб. 652–653;

Друскин М. С. Отрывки из воспоминаний (О. К. Калантарова, А. С. Рабинович, И. И. Соллертинский) // Ленинградская консерватория в воспоминаниях: [в 2-х кн.]. Изд. 2-е. Кн. 1. Л., 1987. С. 111–119.