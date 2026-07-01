КАЛАМБО-ФOЛС
КАЛАМБО-ФOЛС - группа многослойных стоянок у водопада Каламбо (Замбия).
Раскопки английского археолога Дж. Д. Кларка в 1953-1967 годах. Полученная стратиграфическая колонка отложений (с данными пыльцевого и радиоуглеродного анализов) является одной из опорных для Африки южнее Сахары. В древнейших слоях - рубила, кливеры и др., показательные для позднего Ашеля, деревянные дубинки и землекопалки, остатки пищи (диких фруктов), очаг.
В одном из слоёв - полукруг из камней диаметром около 2,5 м, интерпретируемый как остатки ветрового заслона. Выше - слои с материалами родственных культур санго и лупембе (радиоуглеродные даты соответственно около 40 и 25-27 тыс. лет назад), распространённых в бассейне реки Конго.
В слоях санго появляются сколы, характерные для Леваллуа, много крупных скрёбел, мало рубил и кливеров. Над ними - слои позднего каменного века магозийской культуры (10-6 тыс. лет назад; характеризуется микролитами и микропластинами) и типа Уилтон (Вильтон; характерны геометрические микролиты, каменные и костяные наконечники стрел, бусы из скорлупы страусиных яиц, появляется керамика).
Позднейшие слои связаны с культурой раннеземледельческих, знакомых с железом, народов, вероятно относившихся к банту.
Иллюстрация:
Каламбо-фолс. Ашельские рубила (по Дж. Д. Кларку). Взято из архива БРЭ.