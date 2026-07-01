КАЛАМБО-ФOЛС

КАЛАМБО-ФOЛС - группа многослойных стоянок у водопада Каламбо (Замбия).

Рас­коп­ки английского ар­хео­ло­га Дж. Д. Клар­ка в 1953-1967 годах. По­лу­чен­ная стра­ти­гра­фическая ко­лон­ка от­ло­же­ний (с дан­ны­ми пыль­це­во­го и ра­дио­уг­ле­род­но­го ана­ли­зов) яв­ля­ет­ся од­ной из опор­ных для Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры. В древ­ней­ших сло­ях - ру­би­ла, кли­ве­ры и др., по­ка­за­тель­ные для позд­не­го Аше­ля, де­ревянные ду­бин­ки и зем­ле­ко­пал­ки, ос­тат­ки пи­щи (ди­ких фрук­тов), очаг.

В од­ном из сло­ёв - по­лу­круг из кам­ней диа­мет­ром около 2,5 м, ин­тер­пре­ти­руе­мый как ос­тат­ки вет­ро­во­го за­сло­на. Вы­ше - слои с ма­териа­ла­ми род­ст­вен­ных куль­тур сан­го и лу­пем­бе (ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты со­от­вет­ст­вен­но около 40 и 25-27 тыс. лет на­зад), рас­про­стра­нён­ных в бас­сей­не реки Кон­го.

В сло­ях сан­го по­яв­ля­ют­ся ско­лы, ха­рак­тер­ные для Ле­вал­луа, мно­го круп­ных скрё­бел, ма­ло ру­бил и кли­ве­ров. Над ни­ми - слои позд­не­го ка­мен­но­го ве­ка ма­го­зий­ской куль­ту­ры (10-6 тыс. лет на­зад; ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ми­кро­ли­та­ми и ми­кро­пла­сти­на­ми) и ти­па Уил­тон (Виль­тон; ха­рак­тер­ны гео­мет­рические ми­кро­ли­ты, ка­мен­ные и ко­стя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, бу­сы из скор­лу­пы страу­синых яиц, по­яв­ля­ет­ся ке­ра­ми­ка ).

Позд­ней­шие слои свя­за­ны с куль­ту­рой ран­не­зем­ле­дель­че­ских, зна­ко­мых с же­ле­зом, на­ро­дов, ве­ро­ят­но от­но­сив­ших­ся к бан­ту.

Иллюстрация:

Ка­лам­бо-фолс. Ашель­ские ру­би­ла (по Дж. Д. Клар­ку). Взято из архива БРЭ.

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