КАЛАМ, АВУР ПАКИР ДЖАЙНУЛАБДИН

Калам (правильный полный вариант — Абдул Калам), Авур Пакир Джайнулабдин (15.10.1931, Рамешварам, штат Тамилнад — 27.07.2015, Шиллонг, штат Мегхалая) — индийский научный и политический деятель, президент Индии (2002—2007).

В 1950 поступил в колледж Сент-Джозеф (Тируччираппалли), а в 1954 — в Мадрасский технологический институт (Ченнаи), где получил диплом аэрокосмического инженера. С 1958 работал в Организации оборонных исследований, в 1963 перешел в Индийскую организацию космических исследований. Считается «отцом индийской ракетной программы». К. отвечал за разработку и ввод в эксплуатацию ракет «Агни» и «Притхви», совместно с Министерством атомной энергетики Индии участвовал в ядерных испытаниях, сделавших Индию ядерной державой. Также участвовал в оборонных исследованиях, реализации оборонных целевых проектов, таких как разработка легких боевых самолетов. 18 июля 1980 под руководством К. был произведен запуск индийской ракеты-носителя SLV-3, доставившей на орбиту первый индийский спутник «Рохини».

С февраля 1982 К. занимал пост директора ядерных исследований. В июле 1992 — декабре 1999 работал советником по науке министра обороны Индии, руководителем департамента оборонных исследований. В 2002 К. стал автором технологического плана по превращению Индии из развивающейся страны в развитую. В 1999—2001 занимал пост главного советника правительства Индии в ранге министра, ответственного за научно-техническое развитие в стратегической, экономической и социальной областях. Играл ведущую роль в ядерных испытаниях «Покхран-II».

В 2002 кандидатура К. на пост президента (являющийся в Индии представительским) была выдвинута в качестве компромиссной правящей коалицией «Национальный демократический альянс» (НДА). Его поддержал и Индийский национальный конгресс (ИНК), крупнейшая оппозиционная партия страны. К. занимал пост президента Индии до июля 2007. Стал инициатором совместного индийско-российского предприятия «БраМос» по разработке ракетных комплексов со сверхзвуковой крылатой ракетой. Во время президентства и после него К. продолжал вести активную деятельность в мире науки: курировал научное развитие Индии по проблемам, касающимся научно-технической политики в различных секторах, являлся консультантом по вопросам, касающимся технологического развития и международного сотрудничества. Получил почетную степень доктора в 42 университетах и институтах Индии и других стран мира. Лауреат премии имени Индиры Ганди за национальную интеграцию (1997).

Скончался от сердечного приступа.

Лит.: Abdul Kalam A. P. J., Arun Tiwari. Wings of Fire. An Autobiography. Hyderabad, 2011.