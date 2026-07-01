КАЛАМ АЛЕКСАНДР
КАЛАМ АЛЕКСАНДР - швейцарский живописец и график.
Сын скульптора Давида Самуэля Калама-Россе (? - 1826 год), отец живописца Артура Калама (1843-1919 годы). Учился в Женеве (с 1829 года) у Ф. Диде. Посетил Францию (1837 год), Голландию и Германию (1838 год), Италию (1844 год), Великобританию (1850 год).
Испытал влияние французских художников барбизонской школы, К. Коро, голландских пейзажистов XVII века (Я. ван Рёйсдала и др.). Писал величественные горные пейзажи, отличающиеся перспективными и световыми эффектами, лирические пейзажи сельской Швейцарии («Тунское озеро», 1853 год, Художественный музей, Люцерн, и 1854 год, Национальная галерея, Лондон; «Пейзаж с дубами», 1859 год, «Горное озеро в Швейцарии», 1886 год, оба - Эрмитаж, Санкт-Петербург), также виды др. стран («Руины храмов в Пестуме», 1847 год, Музей изобразительных искусств, Лейпциг, и др.). Исполнял также рисунки и литографии.
Иллюстрация:
А. Калам. «Швейцарский пейзаж». 1830. Национальная галерея искусств (Вашингтон). Архив БРЭ.