КАЛАМ АЛЕКСАНДР

КАЛАМ АЛЕКСАНДР - швейцарский живописец и график.

Сын скульп­то­ра Да­ви­да Са­му­эля Ка­лама-Рос­се (? - 1826 год), отец жи­во­пис­ца Ар­ту­ра Ка­ла­ма (1843-1919 годы). Учил­ся в Же­не­ве (с 1829 года) у Ф. Ди­де. По­се­тил Фран­цию (1837 год), Гол­лан­дию и Гер­ма­нию (1838 год), Ита­лию (1844 год), Ве­ли­ко­бри­та­нию (1850 год).

Ис­пы­тал влия­ние французских ху­дож­ни­ков бар­би­зон­ской шко­лы, К. Ко­ро, голландских пей­за­жи­стов XVII века (Я. ван Рёйс­да­ла и др.). Пи­сал ве­ли­че­ст­вен­ные гор­ные пей­за­жи , от­ли­чаю­щие­ся пер­спек­тив­ны­ми и све­то­вы­ми эф­фек­та­ми, ли­рические пей­за­жи сель­ской Швей­ца­рии («Тун­ское озе­ро», 1853 год, Ху­дожественный му­зей, Лю­церн, и 1854 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон; «Пей­заж с ду­ба­ми», 1859 год, «Гор­ное озе­ро в Швей­ца­рии», 1886 год, оба - Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург), так­же ви­ды др. стран («Руи­ны хра­мов в Пес­ту­ме», 1847 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Лейп­циг, и др.). Ис­пол­нял так­же ри­сун­ки и ли­то­гра­фии.

Иллюстрация:

А. Ка­лам. «Швей­цар­ский пей­заж». 1830. На­цио­наль­ная га­ле­рея ис­кусств (Ва­шинг­тон). Архив БРЭ.