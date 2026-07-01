КАЛАИ-МУГ

КАЛАИ-МУГ - руины крепости на горе Муг (Таджикистан).

В 60 км к вос­то­ку от Пенд­жи­кен­та (Тад­жи­ки­стан). Од­на из главных кре­по­стей княжества Согд; по­строе­на в первой четверти VIII века из сыр­цо­во­го кир­пи­ча и име­ла «гре­бен­ча­тый план» с вы­тя­ну­ты­ми па­рал­лель­ны­ми свод­ча­ты­ми по­ме­ще­ния­ми, со­еди­нён­ны­ми на северных кон­цах осе­вым ко­ри­до­ром.

Не­да­ле­ко от Калаи-Муг - со­гдий­ская кре­пость близ Кум (начало VIII века, квад­рат­ная в пла­не с вы­тя­ну­ты­ми свод­ча­ты­ми по­ме­ще­ния­ми) и со­гдий­ское по­се­ле­ние Гар­да­ни-Хи­сор близ Мадм (кре­пость VIII век, тра­пе­цие­вид­ная в пла­не, на вы­со­кой 3-мет­ро­вой плат­фор­ме; ос­тат­ки рез­ных ба­лоч­ных пе­ре­кры­тий).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)