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КАЛАИ-МУГ
КАЛАИ-МУГ - руины крепости на горе Муг (Таджикистан).
В 60 км к востоку от Пенджикента (Таджикистан). Одна из главных крепостей княжества Согд; построена в первой четверти VIII века из сырцового кирпича и имела «гребенчатый план» с вытянутыми параллельными сводчатыми помещениями, соединёнными на северных концах осевым коридором.
Недалеко от Калаи-Муг - согдийская крепость близ Кум (начало VIII века, квадратная в плане с вытянутыми сводчатыми помещениями) и согдийское поселение Гардани-Хисор близ Мадм (крепость VIII век, трапециевидная в плане, на высокой 3-метровой платформе; остатки резных балочных перекрытий).
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