КАЛАДУ АНТОНИУ КАРЛУС
КАЛАДУ АНТОНИУ КАРЛУС - бразильский писатель.
Окончил юридический факультет университета Рио-де-Жанейро (1939 год), в 1936 году начал карьеру журналиста. Во время 2-й мировой войны работал на радио в Лондоне и Париже. В 1974-1981 годах преподавал в Кембридже и Колумбийском университете (Нью-Йорк).
Получил известность как автор романов «Кедровая мадонна» («A madona de cedro», 1957 год), «Кваруп» («Quarup», 1967 год), «Отблески бала» («Reflexos do baile», 1976 год) и др., в которых реалистически описывается жизнь бразильского общества во время социальных и экономических потрясений 1950-1970-х годоа. Размышляя о духовном крахе современного человека, Каладу рисует жизнь индейцев Амазонки, в миросозерцании которых находит ценности, утраченные цивилизацией.