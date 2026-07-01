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КАЛАЧУРИ (ХАЙХАЙЯ)
Калачури (Хайхайя) — раджпутская династия (см. Раджпуты), правившая в Центральной Индии (страна Чеди, территория части современных штатов Махараштра и Мадхья Прадеш) в VI—VII вв. и затем в IX—XII вв.
Вели войны с государями Малвы и Чанделлами. Ветвь этой семьи захватила власть в государстве Западных Чалукьев со столицей в Кальяни в 1157—1183. Позже этих дат К. не упоминаются.
Лит.: Inscriptions of the Kalachuri Chedi Era (Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. IV). Pts 1—2; Mitra S. K. The Early Rulers of Khajuraho. Delhi, 1977; Sharma R. K. The Kalachuris and their Times. Calcutta, 1980.
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