КАЛАЧОВ Николай Васильевич

Историк, правовед, архивист, археограф.

Окончил юридический факультет Московского университета (1840). Магистерская диссертация: «Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской Правды» (М., 1846). С 1848 экстраординарный профессор кафедры истории русского законодательства Московского университета. С 1857 на государственной службе, сенатор (1864). С 1865 управляющий Московского архива Министерства юстиции (МАМЮ). Член-корр. (1858), ординарный академик (1883) Императорской АН.

В своих историко-юридических исследованиях исходил из связи законодательства с развитием общества. Особое внимание уделял поиску и публикации юридических памятников. Много сделал для организации архивного дела. Его усилиями было организовано отделение для систематического описания документов МАМЮ, построено новое здание архива.

Считается основателем архивоведения как отрасли практического и теоретического знания. В понимании Калачова, архив должен был обслуживать не только утилитарные интересы бюрократии, но и отвечать на социальные и научные запросы общества. Выступал за реформирование архивной системы России.

Предлагал централизовать систему архивов, разделив их на текущие и центральные исторические. Особое внимание предполагалось уделить систематизации и описанию дел. Член Общества истории и древностей Российских (1847), Российского географического общества.

Сочинения:

О значении Кормчей в системе древнего русского права. М., 1850;

Отв. ред. и составитель: Архив историко-юридических сведений о России. Кн. 1-3, М., 1850-61;

Архив исторических и практических сведений, относящихся к России. Кн. 1-6, СПб., 1858-61; кн. 1-6, СПб., 1860-69;

Акты, относящиеся к юридическому быту Древней России. Т. 1-3, СПб., 1857-84;

Дополнения к актам историческим. Т. 7-9, СПб., 1859-75;

Писцовые книги Московского государства. Т. 1, кн. 1-2, СПб., 1872-77;

Материалы для истории русского дворянства. Вып. 1-3, СПб., 1885-86.