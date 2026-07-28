КАЛАЧИНСКИЙ МУЗЕЙ

Калачинский историко-краеведческий музей появился на свет 3 ноября 1977 года.

Расположился в центре города, в маленьком, но очень уютном, бывшем купеческом доме, 1905 года постройки. Музей был создан на общественных началах. Основателями музея являются калачинские краеведы, учителя истории , неравнодушные калачинцы.

Основной фонд нашего музея составляет более семи тысяч единиц хранения, научно-вспомогательный фонд около трёх тысяч.

Нашим посетителям мы предлагаем следующие экспозиции: зал «Крестьянская изба», зал Воинской славы, железнодорожный зал, зал родной природы, а также зал, рассказывающий о современной жизни города и района. В зале «Калачинские мастера и мастерицы» выставки сменяют одна другую, потому как калачинская земля богата талантами.

Нам известно, что современный человек отправляется в музей не столько затем, чтобы получить как можно больше информации, но прежде всего, чтобы отключиться от напряжённого ритма города, чтобы отдохнуть, проникнуться новыми чувствами и впечатлениями, зарядится энергией. Поэтому мы предлагаем нашим посетителям разнообразные интерактивные формы получения информации.

Иллюстрации:

Калачинский историко-краеведческий музей.