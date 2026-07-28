КАЛАЧИНСКИЙ МУЗЕЙ
Калачинский историко-краеведческий музей появился на свет 3 ноября 1977 года.
Расположился в центре города, в маленьком, но очень уютном, бывшем купеческом доме, 1905 года постройки. Музей был создан на общественных началах. Основателями музея являются калачинские краеведы, учителя истории, неравнодушные калачинцы.
Основной фонд нашего музея составляет более семи тысяч единиц хранения, научно-вспомогательный фонд около трёх тысяч.
Нашим посетителям мы предлагаем следующие экспозиции: зал «Крестьянская изба», зал Воинской славы, железнодорожный зал, зал родной природы, а также зал, рассказывающий о современной жизни города и района. В зале «Калачинские мастера и мастерицы» выставки сменяют одна другую, потому как калачинская земля богата талантами.
Нам известно, что современный человек отправляется в музей не столько затем, чтобы получить как можно больше информации, но прежде всего, чтобы отключиться от напряжённого ритма города, чтобы отдохнуть, проникнуться новыми чувствами и впечатлениями, зарядится энергией. Поэтому мы предлагаем нашим посетителям разнообразные интерактивные формы получения информации.
Иллюстрации:
Калачинский историко-краеведческий музей.