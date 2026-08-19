КАЛАЧАКРА
КАЛАЧАКРА - система буддийского тантризма, а также основной текст этой системы.
Согласно учению ваджраяны, калачакра, как и остальные тантры, восходит к проповеди Будды Шакьямуни, но в Индии первые упоминания о ней встречаются лишь с X века, хотя сам термин «калачакра» был известен ещё до н. э. (например, в джайнской «Ачаранга-сутре»). Согласно преданию, поведанная на юге Индии по просьбе царя Шамбалы Сучандры «Калачакра-тантра» была записана и унесена в страну Шамбалу. В X веке йог из Ориссы по имени Чилу (тибетский Цилу-па) вернул это учение в Индию.
Калачакра имеет ряд отличий от остальных буддийских тантрийских систем - в ней содержатся элементы индуизма, манихейства и даже ислама. Так, первым годом в летоисчислении калачакры считается год хиджры (ошибочно 624 год вместо 622 года). Калачакра учит о трёх «кругах времени», которые взаимозависимы и параллельны: внешний (макрокосм), внутренний (микрокосм) и иной - йогическая практика для достижения освобождения от сансары. Поэтому в тексте подробно излагаются основы астрономии и астрологии (внешняя калачакра), большое внимание уделяется физиологии человеческого тела (внутренняя калачакра), а духовная практика (иная калачакра) строится в форме особой «шестиступенной йоги». Заметное место в идеологии калачакра отводится также эсхатологической доктрине, в которой предсказывается, что в грядущие века «злодеи-варвары» (тибетский ла-ло) захватят весь мир, но в решающей битве будут побеждены войсками Шамбалы, после чего снова настанет «золотой век».
Калачакра быстро завоевала признание в буддийских университетах городов в долине Ганга и в Кашмире, в северной Бирме (ныне Мьянма), Малайзии и Индонезии, но к XIV веку ваджраяна лишилась влияния в этих регионах. Буддийский архитектурный комплекс Боробудур на острове Ява напоминает описание ступы Дханьякатака, сохранившееся в «Вималапрабхе», главные комментарии на «Калачакра-тантру», написанном Пундарикой - третьим (начиная с Сучандры) царём Шамбалы. В этом и ещё в нескольких комментариях сохранились фрагменты первого текста калачакры - «Калачакра-мула-тантры», который считается давно утраченным. Важнейшим из сохранившихся текстов (в тибетском каноне содержится 54 текста, относящиеся к калачакре) является «Сокращённая Калачакра-тантра» (санскрит Калачакра-лагху-тантра-раджа).
После исчезновения буддизма в Индии ваджраяна и, соответственно, калачакра распространились в Тибете. Там калачакра вошла в практику всех основных буддийских школ, но особенное влияние получили две традиции её интерпретации и практики - сложившаяся в монгольском Шалу школа Будона (1290-1364 годы) и школа Джонанг Долпопы Шераб Гьялцена (1292-1361 годы), отличающиеся прежде всего различным пониманием философии мадхьямаки.
В России калачакра изучалась и практиковалась в ареалах распространения тибетского буддизма (в Бурятии, Калмыкии, Туве). В 1920-х годах кружок по изучению калачакры был создан внутри ОГПУ (при начальнике Особого отдела Г. И. Бокии), но просуществовал недолго, все его участники были расстреляны. В конце XX века учение калачакра стало широко известным как в России, так и во всём западном мире в связи с общим ростом интереса к буддизму и особенно благодаря массовым, собирающим до 200 и более тысяч участников, посвящениям в это учение, которые проводит Далай-лама XIV.