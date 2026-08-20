КАЛАБРИЯ (лат. Calabria), также МЕССАПИЯ, ЯПИГИЯ, САЛЛЕНТИНА

Полуостров на юго-востоке Апеннинского полуострова от Тарента до Япигского мыса.

В древности Калабрия отличалась плодородной почвой и лесами, однако климат ее был засушливым. Главные культуры региона – оливки и виноград. Изначально Калабрию населяли оски, затем появились мессапы, чья культура свидетельствует об обширных контактах с Грецией , Эпиром и Иллирией . Находки микенской эпохи доказывают раннее развитие торговли с жителями Эгеиды, портовые города Каллиполь и Гидрунт поддерживали связи с западной Грецией.

В V-IV вв. до н.э. регион активно урбанизируется, основные города – Тарент, Уксент, Брундизий, Урия. Калабрия перешла под контроль римлян в 270 г. до н.э. после войны с Пирром, в ходе которой поддержала эпирского царя, большая часть городов получила статус союзников, после Союзнической войны они стали муниципиями и, несмотря на свои небольшие размеры, просуществовали до поздней античности и позже.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев