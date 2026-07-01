КАЛАБАР
КАЛАБАР - город на юго-востоке Нигерии.
Население 313,6 тыс. человек (2008 год). Расположен на побережье Атлантического океана, в устье реки Кросс, при впадении в неё реки Калабар. Транспортный узел. Морской порт. Международный аэропорт имени Маргарет Экпо.
Время основания Калабара неизвестно. Впервые появился на нидерландских географических картах в XVII веке. До 1904 года именовался также Старый Калабар. Название «Калабар», вероятно, португальского происхождения, местные названия - Эфик, Эфик-Эбуруту, Ибоку. Развивался как исторический центр государственного образования племён эфик, участвовал в трансатлантической посреднической торговле рабами.
Со 2-й половины XIX века центр торговли пальмовым маслом. Во 2-й половине XIX века был взят под контроль Великобританией. В 1885-1893 годах столица британского Протектората Масляных Рек, в 1893-1900 годы - Протектората нигерского побережья, в 1900-1906 годах - колонии и протектората Южная Нигерия. С 1960 года в составе независимой Нигерии.
Среди достопримечательностей - пресвитерианская церковь (1846 год; первая в Нигерии). Университет Калабар (1975 год), Политехнический институт штата Кросс-Ривер (1973 год). Ботанический сад.
Калабар - торгово-промышленный центр сельскохозяйственного района (плантации какао, каучуконосов; посадки маниока; заготовка древесины; морское и речное рыболовство). Предприятия пищевой, деревообрабатывающей, цементной промышленности; первичная обработка каучука.
Близ города - завод по выплавке алюминия (мощность 193 тыс. т в год; с 2007 года принадлежит Объединённой компании «Российский алюминий»).