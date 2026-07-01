КАЛАБАР

КАЛАБАР - город на юго-востоке Нигерии.

Население 313,6 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана, в устье реки Кросс, при впа­де­нии в неё реки Ка­ла­бар. Транс­порт­ный узел. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Мар­га­рет Эк­по.

Вре­мя ос­но­ва­ния Калабара не­из­вест­но. Впер­вые поя­вил­ся на ни­дерландских гео­гра­фических кар­тах в XVII веке. До 1904 года име­но­вал­ся так­же Ста­рый Ка­ла­бар. Название «Калабар», ве­ро­ят­но, пор­тугальского про­ис­хо­ж­де­ния, ме­ст­ные на­зва­ния - Эфик, Эфик-Эбу­ру­ту, Ибо­ку. Раз­ви­вал­ся как ис­то­рический центр государственного об­ра­зо­ва­ния пле­мён эфик, уча­ст­во­вал в транс­ат­лан­тической по­сред­нической тор­гов­ле ра­ба­ми.

Со 2-й половины XIX века центр тор­гов­ли паль­мо­вым мас­лом. Во 2-й половине XIX века был взят под кон­троль Ве­ли­ко­бри­та­нией. В 1885-1893 годах сто­ли­ца британского Про­тек­то­ра­та Мас­ля­ных Рек, в 1893-1900 годы - Про­тек­то­ра­та ни­гер­ско­го по­бе­ре­жья, в 1900-1906 годах - ко­ло­нии и про­тек­то­ра­та Южная Ни­ге­рия. С 1960 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (1846 год; пер­вая в Ни­ге­рии). Университет Калабар (1975 год), По­ли­тех­нический институт шта­та Кросс-Ри­вер (1973 год). Бо­та­нический сад.

Калабар - тор­го­во-промышленный центр сельскохозяйственного рай­она (план­та­ции ка­као, кау­чу­ко­но­сов; по­сад­ки ма­нио­ка; за­го­тов­ка дре­ве­си­ны; морское и реч­ное ры­бо­лов­ст­во). Пред­при­ятия пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, це­мент­ной промышленности; пер­вич­ная об­ра­бот­ка кау­чу­ка.

Близ го­ро­да - за­вод по вы­плав­ке алю­ми­ния (мощ­ность 193 тыс. т в год; с 2007 года при­над­ле­жит Объ­е­ди­нён­ной ком­па­нии «Рос­сий­ский алю­ми­ний»).

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