КАЛАБАДИ, АБУ БЕКР

КАЛАБАДИ, АБУ БЕКР МУХАММЕД ИБН ИСХАК АЛЬ-КАЛАБАДИ - мусульманский мистик и правовед.

Био­гра­фических све­де­ний о Калабади ма­ло. Дет­ст­во Калабади про­шло в квар­та­ле Бу­ха­ры Ка­лабад, от­ку­да про­ис­хо­дит его про­зви­ще. Прой­дя курс му­сульманского пра­ва ха­на­фит­ско­го тол­ка у Му­хам­ме­да ибн Фад­ла, Калабади был вве­дён в су­физм Ка­си­мом Фа­ри­сом.

Из со­чи­не­ний Калабади со­хра­нил­ся крат­кий ком­мен­та­рий по эти­ке ха­ди­сов под названием «Зна­че­ние пре­да­ний» («Маа­ни аль-ах­бар») и «Пу­те­во­ди­тель по уче­нию су­фи­ев» («Та­ар­руф ли-маз­хаб ахль ат-та­сав­вуф»), со­дер­жа­щий уни­каль­ные све­де­ния по ис­то­рии ис­лам­ско­го мис­ти­циз­ма VII-IX веков. Труд де­лит­ся на три час­ти: био­гра­фии су­фи­ев (гла­вы 1-4, 64-75); апо­ло­ге­ти­ка су­физ­ма с опо­рой на по­ло­же­ния аша­риз­ма (гла­вы 5-30); религиозная прак­ти­ка, эта­пы мис­тического пу­ти, по­ня­тия су­фи­ев (гла­вы 31-63).

Со­чи­не­ние вы­со­ко це­ни­лось в му­сульманской тра­ди­ции (например, у Сух­ра­вар­ди) и вы­зва­ло мно­го ком­мен­та­ри­ев, из ко­то­рых наи­бо­лее из­вес­тен на­пи­сан­ный на персидском языке «Свет мю­ри­дам» («Нур аль-мю­ри­дин») со­оте­че­ст­вен­ни­ка и, воз­мож­но, уче­ни­ка Калабади Абу Иб­ра­хи­ма Ис­маи­ла ибн Му­хам­ме­да аль-Мус­там­ли (умер 1042 год).