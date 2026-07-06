КАЛАБАДИ, АБУ БЕКР
КАЛАБАДИ, АБУ БЕКР МУХАММЕД ИБН ИСХАК АЛЬ-КАЛАБАДИ - мусульманский мистик и правовед.
Биографических сведений о Калабади мало. Детство Калабади прошло в квартале Бухары Калабад, откуда происходит его прозвище. Пройдя курс мусульманского права ханафитского толка у Мухаммеда ибн Фадла, Калабади был введён в суфизм Касимом Фарисом.
Из сочинений Калабади сохранился краткий комментарий по этике хадисов под названием «Значение преданий» («Маани аль-ахбар») и «Путеводитель по учению суфиев» («Таарруф ли-мазхаб ахль ат-тасаввуф»), содержащий уникальные сведения по истории исламского мистицизма VII-IX веков. Труд делится на три части: биографии суфиев (главы 1-4, 64-75); апологетика суфизма с опорой на положения ашаризма (главы 5-30); религиозная практика, этапы мистического пути, понятия суфиев (главы 31-63).
Сочинение высоко ценилось в мусульманской традиции (например, у Сухраварди) и вызвало много комментариев, из которых наиболее известен написанный на персидском языке «Свет мюридам» («Нур аль-мюридин») соотечественника и, возможно, ученика Калабади Абу Ибрахима Исмаила ибн Мухаммеда аль-Мустамли (умер 1042 год).