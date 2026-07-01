КАКУРИН НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Какурин, Николай Евгеньевич (04[16].09.1883, Орел — 29.07.1936) — российский и советский военачальник и военный историк.

В 1904 окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1910 — Академию Генерального штаба. Служил в пехотных и кавалерийских частях на командных и штабных должностях. В 1917 — полковник, командовал 7-м Кавказским полком. В 1917—1918 участвовал в создании армии Украинской народной республики. В июне 1918 — помощник начальника Генерального штаба армии Украинской державы П. Скоропадского . После его падения в декабре 1918 К. служил в Украинской Галицкой армии (УГА). Вместе с ней в начале 1920 перешел в Рабоче-Крестьянскую Красную армию (РККА). С февраля служил в РККА вне УГА. В 1920, в ходе Советско-польской войны 1919—1920 был начальником штаба Тамбовской стрелковой дивизии, исполняющим обязанности командующего 4-й армией, командующим 3-й армией и помощником командующего Западным фронтом. В 1921 участвовал в подавлении Антоновского восстания в качестве начальника штаба Тамбовской группы войск и командира сводной кавалерийской группой. В 1922 — командующий войсками Бухарско-Ферганского района, участник борьбы с басмачеством . Кавалер ордена Красного Знамени.

В 1922—1924 преподавал в Военной академии РККА, начальник отдела истории Гражданской войны при Штабе РККА, сотрудник Военно-научного отдела Управления по исследованию и использованию опыта войны Штаба РККА. В 1925—1930 преподавал в Военной академии им. М. В. Фрунзе.

Соавтор трехтомной истории Гражданской войны и других работ по этой тематике. 19 августа 1930 арестован в ходе операции «Весна» по обвинению в оппозиционных беседах, в том числе с М. Тухачевским . На очный ставках с К. последний категорически отрицал факт таких бесед и в то время был освобожден от ответственности. 19 февраля 1932 К. осужден как руководитель Киевской «контрреволюционной офицерской организации». Умер в тюрьме.

Соч.: Как сражалась революция. М., 1990; Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская война 1918—1921. СПб., 2002.

Лит.: Ненароков А. Историк гражданской войны // «Военно-исторический журнал». 1965. № 11; Военные архивы России. 1993. Вып. 1.