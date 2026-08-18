КАКИНОМОТО ХИТОМАРО
КАКИНОМОТО ХИТОМАРО - японский поэт.
Служил при дворе, возможно, выполнял обязанности придворного поэта, в конце жизни был чиновником в провинции Ивами. Поэтическое наследие Какиномото составляет около 400 стихотворений. Многие стихотворения Какиномото - переработанные народные песни; для них характерны унаследованные от народной поэзии синтаксические параллелизм, ритмические повторы. В первой японской поэтической антологии «Манъёсю» (VIII век) Какиномото представлен 19 длинными стихотворениями (тёка) и 75 танка. Согласно традиции, Какиномото - первый великий поэт Японии.
Сочинения:
Манъёсю («Собрание мириад листьев»): В 3 т. / Пер. А. Глускиной. М., 1971–1972.