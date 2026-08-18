КАКИНОМОТО ХИТОМАРО

КАКИНОМОТО ХИТОМАРО - японский поэт.

Слу­жил при дво­ре, воз­мож­но, вы­пол­нял обя­зан­но­сти при­двор­но­го по­эта, в кон­це жиз­ни был чи­нов­ни­ком в провинции Ива­ми. По­этическое на­сле­дие Какиномото со­став­ля­ет около 400 сти­хо­тво­ре­ний. Мно­гие сти­хо­тво­ре­ния Какиномото - пе­ре­ра­бо­тан­ные народные пес­ни; для них ха­рак­тер­ны унас­ледо­ван­ные от народной по­эзии син­так­сические па­рал­ле­лизм , рит­мические по­вто­ры. В пер­вой японской по­этической ан­то­ло­гии «Манъ­ё­сю» (VIII век) Какиномото пред­став­лен 19 длин­ны­ми сти­хо­тво­ре­ния­ми (тё­ка) и 75 тан­ка. Со­глас­но тра­ди­ции, Какиномото - пер­вый ве­ли­кий по­эт Япо­нии.

Сочинения:

Манъ­ё­сю («Соб­ра­ние ми­ри­ад листь­ев»): В 3 т. / Пер. А. Глу­ски­ной. М., 1971–1972.