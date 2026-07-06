КАКАТЬИ

КАКАТЬИ - средневековая династия индийских правителей Андхры.

В пе­ри­од ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья Какатьи бы­ли вас­са­ла­ми Пал­ла­вов, вла­де­ли Нал­гон­дой и Ва­ран­га­лой, где раз­ме­ща­лась их сто­ли­ца. В XI веке от­стоя­ли свои вла­де­ния в борь­бе про­тив Чо­лов, став со­юз­ни­ка­ми и вас­са­ла­ми Западных Ча­лукь­ев.

Пе­ри­од рас­цве­та го­су­дар­ст­ва Какатьи при­хо­дит­ся на XII век, ко­гда пра­ви­те­лю этой ди­на­стии Га­на­па­ти уда­лось до­бить­ся ос­во­бо­ж­де­ния от вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти и рас­ши­рить свои вла­де­ния на юг до Нел­лу­ра, на за­пад до Анан­та­пу­ра, на се­вер до Го­да­ва­ри. Восточной гра­ницей слу­жи­ло по­бе­ре­жье Бен­галь­ско­го залива.

Вас­са­ла­ми Какатьи ста­ли Восточные Ган­ги. В 1309-1310 и 1322 годах вой­ска Пра­та­па­руд­ры, пра­ви­те­ля го­су­дар­ст­ва Какатьи, бы­ли раз­гром­ле­ны вой­ска­ми Де­лий­ско­го сул­та­на­та. Окон­ча­тель­но от­стра­не­ны от вла­сти в 1425 году ша­ха­ми Бах­ма­ний­ско­го сул­та­на­та.

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