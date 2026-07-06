КАКАТЬИ
КАКАТЬИ - средневековая династия индийских правителей Андхры.
В период раннего Средневековья Какатьи были вассалами Паллавов, владели Налгондой и Варангалой, где размещалась их столица. В XI веке отстояли свои владения в борьбе против Чолов, став союзниками и вассалами Западных Чалукьев.
Период расцвета государства Какатьи приходится на XII век, когда правителю этой династии Ганапати удалось добиться освобождения от вассальной зависимости и расширить свои владения на юг до Неллура, на запад до Анантапура, на север до Годавари. Восточной границей служило побережье Бенгальского залива.
Вассалами Какатьи стали Восточные Ганги. В 1309-1310 и 1322 годах войска Пратапарудры, правителя государства Какатьи, были разгромлены войсками Делийского султаната. Окончательно отстранены от власти в 1425 году шахами Бахманийского султаната.