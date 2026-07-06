КАКАБАДЗЕ ДАВИД НЕСТОРОВИЧ
КАКАБАДЗЕ ДАВИД НЕСТОРОВИЧ - грузинский живописец, график, сценограф, художник кино.
Учился в Санкт-Петербургском университете (1909-1916 годы), одновременно занимался в студии Л. Е. Дмитриева-Кавказского (1910-1915 годы). Член тифлисского филиала Внепартийного общества художников (1913-1917 годы), Грузинского художественного общества (1916-1919 годы), Общества грузинских художников (1927-1930 годы) в Тифлисе, также группы «Сделанные картины», организованной П. Н. Филоновым в Санкт-Петербурге (1914 год), и АХР Грузии (1930-1932 годы).
Автор декоративных по колориту, строгих по рисунку произведений: автопортретов (1913, 1917 годы), натюрмортов; программной картины «Имеретия - мать моя» (1918 год, Музей искусств Грузии, Тбилиси). Много работал в области пейзажа - серии «Старый Тифлис» (карандаш, 1918 год), «Имеретия» (1918-1919 и 1932-1934), «Сванетия» (карандаш, гуашь, 1939 год), «Тбилиси и его окрестности» (акварель, гуашь, 1944 год); индустриальные пейзажи (серия «Рионгэс», 1932-1933 годы, и др.).
В 1920-1927 годах жил во Франции, где изучал византийское искусство, создавал графические серии («Париж», карандаш, уголь, 1920-1921 годы; «Бретань», акварели, 1921 год) и пространственные композиции (под влиянием абстракционизма) - «Конструктивно-декоративная композиция» (дерево, стекло, металл, темпера, 1924 год, Музей искусств Грузии) и др.
Проявляя интерес к кинетическим формам искусства, сконструировал и запатентовал киноаппарат «стереокинематографик» (1923 год). С 1928 года работал в театрах Кутаиси и Тифлиса (оформлял постановки К. А. Марджанишвили и др.), был художником Госкинопрома Грузии (с 1938 года - Тбилисской киностудии). Автор книг и статей о древнем грузинском искусстве и проблемах современного искусства. В 1928-1948 годах преподавал в тбилисской Академии художеств (профессор с 1934 года). Имя Какабадзе носит Художественная галерея в Кутаиси (открыта в 1976 году) - собрание работ грузинских художников XX века. Его сын - живописец и график Амир Какабадзе (родился 1941 год).
Сочинения:
Искусство и пространство. Париж, 1925. Тб., 1983 (на груз. яз.)
Иллюстрация:
Д. Н. Какабадзе. «Имеретия – мать моя». 1918. Музей искусств Грузии (Тбилиси). Архив БРЭ.