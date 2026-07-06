КАКАБАДЗЕ ДАВИД НЕСТОРОВИЧ

КАКАБАДЗЕ ДАВИД НЕСТОРОВИЧ - грузинский живописец, график, сценограф, художник кино.

Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском университете (1909-1916 годы), од­но­вре­мен­но зани­мал­ся в сту­дии Л. Е. Дмит­рие­ва-Кав­каз­ско­го (1910-1915 годы). Член тиф­лис­ско­го фи­лиа­ла Вне­пар­тий­но­го общества ху­дож­ни­ков (1913-1917 годы), Грузинского ху­дожественного общества (1916-1919 годы), Общества грузинских ху­дож­ни­ков (1927-1930 годы) в Тиф­ли­се, так­же груп­пы «Сде­лан­ные кар­ти­ны», ор­га­ни­зо­ван­ной П. Н. Фи­ло­но­вым в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1914 год), и АХР Гру­зии (1930-1932 годы).

Ав­тор де­ко­ра­тив­ных по ко­ло­ри­ту, стро­гих по ри­сун­ку про­из­ве­де­ний: ав­то­порт­ре­тов (1913, 1917 годы), на­тюр­мор­тов ; про­грамм­ной кар­ти­ны «Име­ре­тия - мать моя» (1918 год, Му­зей ис­кусств Гру­зии, Тби­ли­си). Мно­го ра­бо­тал в об­лас­ти пей­за­жа - се­рии «Ста­рый Тиф­лис» (ка­ран­даш, 1918 год), «Име­ре­тия» (1918-1919 и 1932-1934), «Сва­не­тия» (ка­ран­даш, гу­ашь, 1939 год), «Тби­ли­си и его ок­ре­ст­но­сти» (ак­ва­рель, гу­ашь, 1944 год); ин­ду­ст­ри­аль­ные пей­за­жи (се­рия «Ри­он­гэс», 1932-1933 годы, и др.).

В 1920-1927 годах жил во Фран­ции, где изу­чал ви­зантийское искусство, соз­да­вал гра­фические серии («Па­риж», ка­ран­даш, уголь, 1920-1921 годы; «Бре­тань», ак­ва­ре­ли, 1921 год) и про­стран­ст­вен­ные ком­по­зи­ции (под влия­ни­ем аб­ст­рак­цио­низ­ма ) - «Кон­ст­рук­тив­но-де­ко­ра­тив­ная ком­по­зи­ция» (де­ре­во, стек­ло, ме­талл, тем­пе­ра, 1924 год, Му­зей ис­кусств Гру­зии) и др.

Про­яв­ляя ин­те­рес к ки­не­тическим фор­мам искусства, скон­ст­руи­ро­вал и за­па­тен­то­вал ки­но­ап­па­рат «сте­рео­ки­не­ма­то­гра­фик» (1923 год). С 1928 года ра­бо­тал в те­ат­рах Ку­таи­си и Тиф­ли­са (оформ­лял по­ста­нов­ки К. А. Мард­жа­ни­шви­ли и др.), был ху­дож­ни­ком Гос­ки­но­про­ма Гру­зии (с 1938 года - Тби­лис­ской ки­но­сту­дии). Ав­тор книг и ста­тей о древ­нем грузинском искусстве и про­бле­мах современного искусства. В 1928-1948 годах пре­по­да­вал в тби­лис­ской Академии художеств (профессор с 1934 года). Имя Какабадзе но­сит Ху­дожественная га­ле­рея в Ку­таи­си (от­кры­та в 1976 году) - со­б­ра­ние ра­бот грузинских ху­дож­ни­ков XX века. Его сын - жи­во­пи­сец и гра­фик Амир Ка­ка­бад­зе (родился 1941 год).

Сочинения:

Ис­кус­ст­во и про­стран­ст­во. Па­риж, 1925. Тб., 1983 (на груз. яз.)

Иллюстрация:

Д. Н. Ка­ка­бад­зе. «Име­ре­тия – мать моя». 1918. Му­зей ис­кус­ств Гру­зии (Тби­ли­си). Архив БРЭ.