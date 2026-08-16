КАИРСКИЕ ВОССТАНИЯ 1798 И 1800 годов

КАИРСКИЕ ВОССТАНИЯ 1798 И 1800 годов - вооруженные выступления населения Каира против французского господства.

Бы­ли вы­зва­ны зло­упот­реб­ле­ния­ми французских вла­стей (не­за­кон­ны­ми кон­фи­ска­ция­ми, ре­к­ви­зи­ция­ми, вве­де­ни­ем но­вых на­ло­гов и др.). Воз­глав­ля­лись шей­ха­ми ме­че­ти и му­сульманского университета аль-Аз­хар.

Каирское восстание 1798 года на­ча­лось 21 октября в от­вет на рас­по­ря­же­ние французских вла­стей со­ста­вить рее­ст­ры городской не­дви­жи­мо­сти. 22 октября французская ар­мия под­верг­ла артиллерийскому об­стре­лу квар­та­лы, в ко­то­рых со­сре­до­то­чи­лись пов­стан­цы, а ка­ва­ле­рия за­ня­ла ме­четь аль-Аз­хар. Стре­мясь пре­дот­вра­тить даль­ней­шее кро­во­про­ли­тие, ве­че­ром то­го же дня аз­хар­ские шей­хи об­ра­ти­лись к фран­цу­зам с прось­бой пре­кра­тить об­стре­лы. По­сле ка­пи­ту­ля­ции пов­стан­цев французские вла­сти уст­рои­ли над ни­ми мас­со­вую рас­пра­ву.

Но­вое вос­ста­ние вспых­ну­ло в мар­те 1800 года, по­сле вы­хо­да из го­ро­да французских войск на­встре­чу турецкой ар­мии, дви­гав­шей­ся к Каи­ру. Ка­ир­цев под­дер­жал ряд мам­люк­ских бе­ев со свои­ми дру­жина­ми. Вос­став­шие раз­гро­ми­ли хри­сти­ан­ские квар­та­лы, но не смог­ли ов­ла­деть ци­та­де­лью. Одер­жав по­бе­ду над тур­ка­ми в сра­же­нии при Ге­лио­по­ле (Ге­лио­по­ли­се) 20.03.1800 года, французские вой­ска оса­ди­ли Ка­ир. 14-15.04.1800 года они под­верг­ли го­род мас­си­ро­ван­но­му артиллерийскому об­стре­лу, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го он был в зна­чительной ме­ре раз­ру­шен, а за­тем взя­ли его штур­мом. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния на­се­ле­ние Каи­ра бы­ло об­ло­же­но кон­три­бу­ци­ей в раз­ме­ре 12 млн. фран­ков. Каирское восстание 1798 и 1800 годах сыг­ра­ли су­ще­ст­вен­ную роль в про­ва­ле Еги­пет­ской экс­пе­ди­ции На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та .

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