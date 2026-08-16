КАИРСКИЕ ВОССТАНИЯ 1798 И 1800 годов
КАИРСКИЕ ВОССТАНИЯ 1798 И 1800 годов - вооруженные выступления населения Каира против французского господства.
Были вызваны злоупотреблениями французских властей (незаконными конфискациями, реквизициями, введением новых налогов и др.). Возглавлялись шейхами мечети и мусульманского университета аль-Азхар.
Каирское восстание 1798 года началось 21 октября в ответ на распоряжение французских властей составить реестры городской недвижимости. 22 октября французская армия подвергла артиллерийскому обстрелу кварталы, в которых сосредоточились повстанцы, а кавалерия заняла мечеть аль-Азхар. Стремясь предотвратить дальнейшее кровопролитие, вечером того же дня азхарские шейхи обратились к французам с просьбой прекратить обстрелы. После капитуляции повстанцев французские власти устроили над ними массовую расправу.
Новое восстание вспыхнуло в марте 1800 года, после выхода из города французских войск навстречу турецкой армии, двигавшейся к Каиру. Каирцев поддержал ряд мамлюкских беев со своими дружинами. Восставшие разгромили христианские кварталы, но не смогли овладеть цитаделью. Одержав победу над турками в сражении при Гелиополе (Гелиополисе) 20.03.1800 года, французские войска осадили Каир. 14-15.04.1800 года они подвергли город массированному артиллерийскому обстрелу, в результате которого он был в значительной мере разрушен, а затем взяли его штурмом. После подавления восстания население Каира было обложено контрибуцией в размере 12 млн. франков. Каирское восстание 1798 и 1800 годах сыграли существенную роль в провале Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта.