КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года
КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года -состоялась в Каире 22-26 ноября, англо-американско-китайская конференция, связанная с военными действиями против Японии.
Cостоялась в Каире 22-26 ноября с участием президента США Ф. Д. Рузвельта, премьер-министра Великобритании У. Черчилля и главы гоминьдановского правительства Китая Чан Кайши, их военных и политических советников. Участники конференции приняли Декларацию (опубликована 01.12.1943 года, после ознакомления с ней правительства СССР на Тегеранской конференции 1943 года), в которой правительства США, Великобритании и Китая торжественно заявили, что они «...не стремятся ни к каким завоеваниям для самих себя и не имеют никаких помыслов о территориальной экспансии».
В Декларации указывалось, что союзники намерены лишить Японию всех захваченных территорий, в т. ч. всех островов в Тихом океане, захваченных или оккупированных ею с начала 1-й мировой войны. В Декларации выдвигалось требование возвратить Китайской республике все территории, которые Япония отторгла у неё [например, Маньчжурия, Формоза (остров Тайвань) и Пескадорские (Пэнхуледао) острова]. В Декларации говорилось также о предоставлении «в должное время» свободы и независимости Корее; тем самым страны, подписавшие Декларацию, откладывали предоставление независимости этой стране на неопределённый срок.
На Каирской конференции были обсуждены перспективы военных действий на тихоокеанском театре военных действий (в ходе обсуждения выявились серьёзные расхождения, главным образом между британской и американской делегациями) и некоторые вопросы стратегии союзников в Европе. Последующие действия США и Великобритании противоречили решениям, принятым на Каирской конференции. После капитуляции Японии (02.09.1945 года) британские войска были введены в Сянган (Гонконг). США развязали войну против КНДР (смотрите Корейская война 1950-1953 годов), фактически оккупировали принадлежащие КНР острова Пэнхуледао и остров Тайвань.