КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года

КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 года -состоялась в Каире 22-26 ноября, англо-американско-китайская конференция, связанная с военными действиями против Японии.

Cо­сто­ялась в Каи­ре 22-26 но­яб­ря с уча­сти­ем пре­зи­ден­та США Ф. Д. Руз­вель­та , пре­мьер-министра Ве­ли­ко­бри­та­нии У. Чер­чил­ля и гла­вы го­минь­да­нов­ско­го пра­ви­тель­ст­ва Ки­тая Чан Кай­ши, их во­енных и по­ли­тических со­вет­ни­ков. Уча­ст­ни­ки кон­фе­рен­ции при­ня­ли Дек­ла­ра­цию (опубликована 01.12.1943 года, по­сле оз­на­ком­ле­ния с ней пра­ви­тель­ст­ва СССР на Те­ге­ран­ской кон­фе­рен­ции 1943 года ), в ко­то­рой пра­ви­тель­ст­ва США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ки­тая тор­же­ст­вен­но зая­ви­ли, что они «...не стре­мят­ся ни к ка­ким за­вое­ва­ни­ям для са­мих се­бя и не име­ют ни­ка­ких по­мы­слов о тер­ри­то­ри­аль­ной экс­пан­сии».

В Дек­ла­ра­ции ука­зы­ва­лось, что со­юз­ни­ки на­ме­ре­ны ли­шить Япо­нию всех за­хва­чен­ных тер­ри­то­рий, в т. ч. всех ост­ро­вов в Ти­хом океане, за­хва­чен­ных или ок­ку­пи­ро­ван­ных ею с на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны. В Дек­ла­рации вы­дви­га­лось тре­бо­ва­ние воз­вра­тить Ки­тай­ской рес­пуб­ли­ке все тер­ри­то­рии, ко­то­рые Япо­ния от­торг­ла у неё [например, Мань­чжу­рия, Фор­мо­за (остров Тай­вань) и Пес­ка­дор­ские (Пэн­ху­ле­дао) острова]. В Дек­ла­ра­ции го­во­ри­лось так­же о пре­дос­тав­ле­нии «в долж­ное вре­мя» сво­бо­ды и не­за­ви­си­мо­сти Ко­рее; тем са­мым стра­ны, под­пи­сав­шие Дек­ла­ра­цию, от­кла­ды­ва­ли пре­дос­тав­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти этой стра­не на не­оп­ре­де­лён­ный срок.

На Каирской конференции бы­ли об­су­ж­де­ны пер­спек­ти­вы во­енных дей­ст­вий на ти­хо­оке­ан­ском театре военных действий (в хо­де обсу­ж­де­ния вы­яви­лись серь­ёз­ные рас­хо­ж­де­ния, главным образом ме­ж­ду британской и американской де­ле­га­ция­ми) и не­ко­то­рые во­про­сы стра­те­гии со­юз­ни­ков в Ев­ро­пе. По­сле­дую­щие дей­ст­вия США и Ве­ли­ко­бри­та­нии про­ти­во­ре­чи­ли ре­ше­ни­ям, при­ня­тым на Каирской конференции. По­сле ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии (02.09.1945 года) британские вой­ска бы­ли вве­де­ны в Сян­ган (Гон­конг). США раз­вя­за­ли вой­ну про­тив КНДР (смотрите Ко­рей­ская война 1950-1953 годов ­), фак­ти­че­ски ок­ку­пи­ро­ва­ли при­над­ле­жа­щие КНР острова Пэн­ху­ле­дао и остров Тай­вань.

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