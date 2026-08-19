КАХОВСКИЙ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

Каховский, Петр Григорьевич (1798/1799 — 13[25].07.1826, Санкт-Петербург) — декабрист, поручик (1819).

Из семьи небогатого помещика, учился в Благородном пансионе при Московском университете. Оставался в Москве во время наполеоновской оккупации в 1812. В военную службу вступил в 1816 юнкером лейб-гвардии Егерского полка, но уже через 9 месяцев за нерадивость и неуплату долгов по приказу великого князя Константина Павловича разжалован в солдаты и отправлен служить на Кавказ. За отличие К. был вновь произведен в юнкеры, переведен в Астраханский кирасирский полк. С 1821 в отставке. Путешествовал по Европе (1823—1824), хотел участвовать в начавшейся в 1821 войне Греции за независимость.

После возвращения в Россию вступил в 1825 в Северное общество декабристов , способствовал пропаганде идей декабристов среди офицеров лейб-гвардии Гренадерского полка. Предлагал уничтожить членов Императорского дома и вызывался лично убить монарха. Активный участник восстания на Сенатской площади Санкт-Петербурга 14 декабря 1825, в ходе которого выстрелом из пистолета смертельно ранил генерал-губернатора Петербурга М. А. Милорадовича , ранил командира лейб-гвардии Гренадерского полка Н. К. Стюрлера и офицера императорской свиты. Арестован 15 декабря 1825, приговорен к смертной казни, повешен.

Лит.: Восстание декабристов. Т. 1. М.–Л., 1925. С. 333—389; Декабристы. Биографический словарь. М., 1988. С. 78—79, 262; Кудинов Г. А. Сказание о декабристе Каховском. М., 2007; Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского. Л., 1926; Щеголев П. Е. П. Г. Каховский. М., 1919.