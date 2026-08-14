КАХОВСКАЯ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Каховская, Ирина Константиновна (15[27].08.1887, г. Тараща Киевской губ. — 01.03.1960, г. Малоярославец Калужской обл.) — российская революционерка.

Происходила из дворян (потомок по боковой линии декабриста П. Г. Каховского); отец служил землемером в чине коллежского регистратора. К. воспитывалась в Петербургском Мариинском институте для благородных девиц, в 1904 поступила на историко-филологическое отделение Женского педагогического института. В качестве вольнослушательницы посещала учебные лекции Е. В. Тарле , М. И. Туган-Барановского . После кровавого воскресенья 1905 стала участвовать в революционном движении, была близка к большевикам (в частности, к А. М. Коллонтай ), состояла секретарем одного из районных петербургских партийных комитетов. Вела пропаганду среди крестьян Ставропольского уезда Самарской губ. В 1906 вступила в Союз социалистов-революционеров-максималистов, вела пропаганду среди рабочих. Арестована в апреле 1907 за участие в боевой дружине максималистов; в мае 1908 осуждена Петербургским военно-окружным судом на 20 лет каторги, которую отбывала в Новинской тюрьме (Москва) и на Нерчинской каторге вместе с М. А. Спиридоновой , Ф. Е. Каплан и др. известными террористками. В 1914 по амнистии вышла на поселение, которое отбывала в Торейской волости Селенгинского уезда Забайкальской обл. Позже, переехав в Читу, работала в детском саду, организованном для детей солдаток.

После Февральской революции 1917 участвовала в работе Читинского комитета ПСР, стоявшего на позициях максимализма и интернационализма. Делегат III Всероссийского съезда ПСР от Забайкальской области. На Северной областной конференции (август 1917) избрана в Областной комитет ПСР, став его секретарем. Участвовала в работе VII Совета ПСР, где голосовала за резолюцию И. З. Штейнберга (левого меньшинства). Делегат Второго Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов , избрана в его Президиум. Избиралась членом ВЦИК 2—4-го созывов, заведовала (вместе с В. Володарским ) Агитационно-пропагандистским отделом ВЦИК. Член ПК Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР). Принимала участие в организации инициативной группы работниц ПЛСР и ее органа — журнала «Революционная работница». После заключения Брестского мира 1918 , в соответствии с решением ЦК ПЛСР вместе с Г. Б. Смолянским приступила к организации Летучего боевого отряда (позднее — Центральной Боевой организации ПЛСР).

В июне-июле 1918 руководила подготовкой покушения на командующего оккупационными войсками (группой армий «Киев») на Украине генерал-фельдмаршала Г. Эйхгорна и гетмана П. П. Скоропадского в Киеве. 30 июля 1918 Эйхгорн был убит в результате теракта (исполнитель — Б. М. Донской). 2 августа 1918 К. была арестована, 12 сентября 1918 германским военно-полевым судом приговорена к смертной казни. В ожидании утверждения приговора кайзером Вильгельмом II содержалась в немецкой комендатуре при Лукьяновской тюрьме, подвергаясь истязаниям на допросах. После прихода к власти Директории украинской освобождена по требованию губернского крестьянского съезда. Вернувшись вследствие занятия Киева Красной армией в Москву, приступила к формированию боевой группы, которую ЦК ПЛСР намеревался забросить в тыл к адмиралу А. В. Колчаку .

В разгар подготовки к отъезду в мае 1919 была арестована ЧК. Спустя месяц была освобождена после обращения В. И. Ленина к Ф. Э. Дзержинскому . В связи с изменением обстановки на фронте выехала на Украину для руководства покушением на А. И. Деникина . Соединившись с группой украинских левых эсеров-борьбистов в совместную Боевую организацию (руководители К., Смолянский, М. С. Жуков и др.), боевики безрезультатно пытались установить наблюдение за Деникиным в Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону. После занятия Ростова Красной армией в январе 1920 К. и ее товарищи начали восстанавливать местную левоэсеровскую организацию. В феврале по дороге в Москву заболела сыпным тифом. После выздоровления задержана ЧК на квартире, снимавшейся Спиридоновой, но вскоре освобождена. Внутри ЦК ПЛСР примыкала к группе Б. Д. Камкова. В начале 1921 член Комитета Центральной области ПЛСР, принимала участие в подпольной конференции в Москве. В марте арестована, в апреле сослана в Калугу на два года. Работала заведующей городской библиотекой. По окончании срока ссылки по обвинению в связях с левоэсеровским подпольем (студенческой группой «Революционный авангард») сослана в Ставрополь. Оттуда переведена в Самарканд, где поселилась совместно с М. А. Спиридоновой, А. А. Измайлович и И. А. Майоровым. В дальнейшем разделила все их ссылки. Работала в Доме пионеров, детской трудкоммуне с беспризорниками, технической переводчицей; занималась литературным творчеством, в частности написала мемуары об убийстве Эйхгорна и Гражданской войне, опубликованные на нескольких языках. На момент ареста 8 февраля 1937 в Уфе работала экономистом-плановиком в «Мельтресте». На следствии держалась мужественно, не подписав никаких оговоров. Тем не менее выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР по обвинению в подготовке покушения на К. Е. Ворошилова и крестьянских восстаний 25 декабря 1937 приговорена к 10 годам заключения и 5 годам поражения в правах. Отбывала срок сначала в Казанской тюрьме, затем — в Краслаге на ст. Нижняя Пойма. Работала на лесозаготовках и сельхозработах. После освобождения уехала в Алма-Атинскую область, работала разнорабочей. В январе 1948 арестована как «повторница», провела около 1,5 лет в Красноярской тюрьме, 30 июля 1949, согласно постановлению ОСО при МГБ СССР поселена в Канске на правах бессрочно ссыльной. Зарабатывала на жизнь уроками, продолжала заниматься переводами «в стол» (в частности, перевела «Маленького принца» Сент-Экзюпери). Освобождена в сентябре 1954. В 1958 была реабилитирована по делам 1937 и 1949. По более ранним делам реабилитирована в 1994.

Соч.: Из воспоминаний о женской каторге // На женской каторге. Сб. ст. М., 1930. С. 54—90; Дело Эйхгорна и Деникина (Из воспоминаний) // Пути революции: Сб. ст. Берлин, 1923. C. 191—260.

Лит.: Из истории партии и руководителей левых эсеров // Политический дневник. 1964—1970. Амстердам, 1972. С. 705—742; Петровский Т. [Бацер Д. М.] Памяти И. К. Каховской // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 2. М., 1990. С. 51—61; Новикова Е. Ирина Константиновна Каховская // Воля. 2002. № 8—9. С. 234—246; Леонтьев Я. В. Механизм фабрикации следственных дел [эсеровского] «Всесоюзного центра» в 1937 г. // Вопросы истории. 2008. № 6. С. 65—82.