КАХЕТИ (КАХЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО)

Кахети (Кахетинское царство) — государство в Вост. Грузии с центром в г. Телави.

Образовалось в конце XV в. в результате распада Грузии после нашествия Тимура наряду с Имеретинским царством , Картли и княжеством Самцхе-Саатабаго.

Первым царем К. (1466—1476) стал последний царь Грузии Георгий VIII (в К. — Георгий I). Он провел административную реформу и разделил К. на 4 военных округа (садрошо), во главе которых поставил епископов (Бодбийского, Руставского, Некресского и Алавердского). Столицей царства К. стал Греми (в 1670-х перенесена в Телави). Сын царя Георгия I Александр I (1476—1511) первым из грузинских царей в 1483 направил посольство и установил дипломатические отношения с Россией, поддерживавшиеся благодаря посольствам 1491, 1561 и 1564. При царе Александре II (1574—1605) в 1587 было подписано соглашение о покровительстве России над К.

Со 2-й половины XVI в. К. и другие грузинские земли постоянно подвергались опасности со стороны Ирана и Османской империи , боровшихся за контроль над Закавказьем. В результате вторжений войск иранского шаха Аббаса I в 1614, 1616 и 1617 были разграблены и разрушены важные торговые и ремесленные центры. В К. погибло свыше 100 тыс. человек, а еще 200 тыс. человек из Вост. Грузии были угнаны во внутренние районы Ирана. Несмотря на вспыхивавшие антииранские восстания, в Бахтриони, Алаверди и других центрах К. расселили туркменские кочевые племена. В восточных провинциях К. были созданы Кахский и Енисельский султанаты, а местное население подверглось исламизации. Правителями К. становились только принявшие ислам представители царского дома Багратионов.

Лишь в 1744 Надир-шах признал христианских правителей Картли и К. — Теймураза II (в Картли) и его сына Ираклия II (в К.). Последний после смерти отца в 1762 объявил себя царем Картли и К.; за ним же были признаны права на Ереванское и Гянджийское ханства. В конце 1872 Ираклий II обратился к императрице Екатерине II с просьбой о принятии Грузии под покровительство России, в 1783 был заключен Георгиевский трактат , а 12 сентября 1801 российский император Александр I обнародовал манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его территории к России.

Лит.: Бердзенишвили Н., Джавахишвили И., Джанашия С. История Грузии. Ч. 1. Тбилиси, 1950; Очерки истории Грузии. Т. 3. Тбилиси, 2002.