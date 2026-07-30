КАГЬЮПА

КАГЬЮПА - тра­ди­ция изу­ст­ной пе­ре­да­чи на­став­ле­ний.

Ино­гда на­зы­вае­мая кагь­юд­па (монгольский - кад­жуд­па), - шко­ла ин­до-ти­бетской вад­жрая­ны, опи­рав­шая­ся на уче­ние Ти­ло­пы (начало XI века), где главный упор де­лал­ся на прак­тическую йо­гу (смотрите Медитация ) и ри­ту­аль­но-мис­тические тай­ные об­ря­ды, в пер­вую оче­редь об­ряд ма­ха­муд­ры («Ве­ли­кой пе­ча­ти» - не­по­средственного по­сти­же­ния «при­ро­ды Буд­ды» как пе­ча­ти на своём соз­на­нии).

Др. учи­те­ли по ли­нии ду­хов­ной пре­ем­ст­вен­но­сти (XI - середина XII веков) - На­ро­па, Мар­па, Ми­ла­ре­па и Гам­по­па, уче­ни­ки ко­то­ро­го об­ра­зо­ва­ли че­ты­ре под­шко­лы: кар­ма , цхал, пхаг­мо дру и ба­рам. Позд­нее пхаг­мо дру рас­па­лась на во­семь «млад­ших» вет­вей, из ко­то­рых со­хра­ня­ют тра­ди­цию ду­хов­ной пре­ем­ст­вен­но­сти дри­кунг, так­лунг и друк­па. Гам­попа по­ло­жил на­ча­ло мо­на­стыр­ской ка­гью, по­сколь­ку до не­го бы­ли лишь груп­пы стран­ст­вую­щих мас­те­ров йо­ги.

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