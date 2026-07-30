КАГЬЮПА
КАГЬЮПА - традиция изустной передачи наставлений.
Иногда называемая кагьюдпа (монгольский - каджудпа), - школа индо-тибетской ваджраяны, опиравшаяся на учение Тилопы (начало XI века), где главный упор делался на практическую йогу (смотрите Медитация) и ритуально-мистические тайные обряды, в первую очередь обряд махамудры («Великой печати» - непосредственного постижения «природы Будды» как печати на своём сознании).
Др. учители по линии духовной преемственности (XI - середина XII веков) - Наропа, Марпа, Миларепа и Гампопа, ученики которого образовали четыре подшколы: карма, цхал, пхагмо дру и барам. Позднее пхагмо дру распалась на восемь «младших» ветвей, из которых сохраняют традицию духовной преемственности дрикунг, таклунг и друкпа. Гампопа положил начало монастырской кагью, поскольку до него были лишь группы странствующих мастеров йоги.