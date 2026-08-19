КАГУЛЯРЫ

КАГУЛЯРЫ - члены крайне правой организации «Секретный комитет революционного действия», действовавшей во Франции во 2-й половине 1930-х годов.

Название «кагуляры», дан­ное французской прес­сой, про­изош­ло от сло­ва «ка­гуль» (французский cagoule) - ка­пю­шон с про­ре­зя­ми для глаз. Та­кие ка­пю­шо­ны чле­ны ор­га­ни­за­ции на­де­ва­ли на сво­их тай­ных сход­ках. Кагулярами ру­ко­во­дил Э. Де­лонкль. Наи­боль­шую ак­тив­ность ор­га­ни­за­ция кагуляр про­яв­ля­ла в 1935-1937 годах.

Кагуляры поль­зо­ва­лись оп­ре­де­лён­ной под­держ­кой во французских бур­жу­аз­ных (чле­ном СКРД был ос­но­ва­тель кос­ме­тической фир­мы «L’Oreal» Э. Шюл­лер) и во­енных кру­гах, уст­раи­ва­ли взры­вы и под­жо­ги, со­вер­ша­ли тер­ро­ри­стические ак­ты про­тив де­мо­кра­тических дея­те­лей.

В 1937 году они уби­ли из­вест­ных итальянских ан­ти­фа­ши­стов братьев Рос­сел­ли, со­вер­ши­ли про­во­кационный на­лёт на по­ме­ще­ние Кон­фе­де­ра­ции французских пред­при­ни­ма­те­лей. Пра­ви­тель­ст­ва Народного фрон­та в 1936-1938 годах на­ча­ли пре­сле­до­ва­ние кагуляр. К 1940 году СКРД фак­ти­че­ски рас­пал­ся.

По­сле ок­ку­па­ции Фран­ции на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей (смотрите Адольф Гитлер ) в 1940 году б. ч. кагуляры со­труд­ни­ча­ла с ре­жи­мом «Ви­ши», но не­ко­то­рые бывшие чле­ны СКРД всту­пи­ли в ан­ти­фа­ши­ст­ское Дви­же­ние Со­про­тив­ле­ния.

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