КАГУЛЯРЫ
КАГУЛЯРЫ - члены крайне правой организации «Секретный комитет революционного действия», действовавшей во Франции во 2-й половине 1930-х годов.
Название «кагуляры», данное французской прессой, произошло от слова «кагуль» (французский cagoule) - капюшон с прорезями для глаз. Такие капюшоны члены организации надевали на своих тайных сходках. Кагулярами руководил Э. Делонкль. Наибольшую активность организация кагуляр проявляла в 1935-1937 годах.
Кагуляры пользовались определённой поддержкой во французских буржуазных (членом СКРД был основатель косметической фирмы «L’Oreal» Э. Шюллер) и военных кругах, устраивали взрывы и поджоги, совершали террористические акты против демократических деятелей.
В 1937 году они убили известных итальянских антифашистов братьев Росселли, совершили провокационный налёт на помещение Конфедерации французских предпринимателей. Правительства Народного фронта в 1936-1938 годах начали преследование кагуляр. К 1940 году СКРД фактически распался.
После оккупации Франции нацистской Германией (смотрите Адольф Гитлер) в 1940 году б. ч. кагуляры сотрудничала с режимом «Виши», но некоторые бывшие члены СКРД вступили в антифашистское Движение Сопротивления.