КАГЕЛЬ МАУРИСИО
КАГЕЛЬ МАУРИСИО - аргентинский и немецкий композитор, дирижёр, кинорежиссёр.
Родился в семье эмигрантов из России. Учился в университете Буэнос-Айреса (история литературы, философия). С 1949 года художественный консультант Объединения новой музыки. Один из основателей аргентинской Синематеки (1950 год). В 1955 году дирижёр Камерной оперы театра «Колон» (Буэнос-Айрес). С 1957 года жил и работал в Кёльне. Сотрудничал со студиями электронной музыки в Кёльне (студия Западногерманского радио), Берлине, Мюнхене, Утрехте.
В 1959 году основал Кёльнский ансамбль новой музыки. В 1957-1961 годах дирижёр концертов современной музыки Рейнского камерного оркестра в Кёльне, в 1960-1966 годах участник Летних курсов новой музыки в Дармштадте. Преподавал в университете Баффало (1964-1965 годы, США), Берлинской академии кино и телевидения (с 1967 года), Кёльнской высшей школе музыки (1974-1997 годы) и др. Руководитель Скандинавских курсов новой музыки в Гётеборге (1968-1969 годы), курсов Новой музыки в Кёльне (1969-1975 годы), директор Института новой музыки при Рейнской школе музыки (с 1969 года, Кёльн).
Один из крупнейших композиторов-авангардистов. Работал в области оркестровой («Гетерофония», 1961 год; «Вариации без фуги для оркестра по Вариациям и фуге на тему Генделя для фортепиано ор. 24 Й. Брамса», 1972 год), камерно-инструментальной («Музыка для ренессансных инструментов», 1966 год; «Роза ветров», 1994 год), вокальной («Anagrama» для солистов-вокалистов, говорящего хора и камерного ансамбля, 1958 год), электронной («Transiçion I», 1960 год) музыки, киномузыки (фильм «Андалузский пёс», режиссер Л. Буньюэль, С. Дали, версия 1983 года) и др.
Для театра сочинены «антиопера» «Государственный театр» (1971 год), «сценическая иллюзия в 1 действии» «Изнурение мира» (1980 год), песенная опера «Из Германии» (1981 год). Автор радикальных экспериментов в сфере т. н. инструментального театра: «Матч для 3 игроков» (2 виолончелиста и ударные, 1964 год), «На сцене» для чтеца, мима, певцов и 3 инструменталистов (1958-1960 годы, поставлена в Бремене, 1962 год). Пользовался средствами конкретной музыки («Расширенная орнитология», 1968 год), неограниченной алеаторики, коллажа и др. техник. Произведения классиков послужили импульсом к созданию им сочинений «Людвиг ван» для инструментального ансамбля (1969 год), «Князь Игорь, Стравинский» для баса и инструментов (1982 год), «Страсти по Святому Баху» (1985 год). По некоторым собственным сочинениям Кагель снял фильмы: «Матч» (1966 год), «Людвиг ван» (1969 год), «Экс-позиция» (1978 год) и др.
Сочинения:
Dialoge, Monologe. Köln, 2001