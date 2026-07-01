КАГЕЛЬ МАУРИСИО

КАГЕЛЬ МАУРИСИО - аргентинский и немецкий композитор, дирижёр, кинорежиссёр.

Ро­дил­ся в се­мье эмиг­ран­тов из Рос­сии. Учил­ся в университете Бу­энос-Ай­ре­са (ис­то­рия литературы, фи­ло­со­фия). С 1949 года ху­дожественный кон­суль­тант Объ­еди­не­ния но­вой му­зы­ки. Один из ос­но­ва­те­лей ар­гентинской Си­не­ма­те­ки (1950 год). В 1955 году ди­ри­жёр Ка­мер­ной опе­ры те­ат­ра «Ко­лон» (Бу­энос-Ай­рес). С 1957 года жи­л и ра­бо­тал в Кёль­не. Со­труд­ни­чал со сту­дия­ми элек­трон­ной му­зы­ки в Кёль­не (сту­дия Западногерманского ра­дио), Бер­ли­не, Мюн­хе­не, Ут­рех­те.

В 1959 году ос­но­вал Кёльн­ский ан­самбль но­вой му­зы­ки. В 1957-1961 годах ди­ри­жёр кон­цер­тов современной му­зы­ки Рейн­ско­го ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра в Кёль­не, в 1960-1966 годах уча­ст­ник Лет­них кур­сов но­вой му­зы­ки в Дарм­штад­те. Пре­по­да­вал в университете Баф­фа­ло (1964-1965 годы, США), Бер­лин­ской ака­де­мии ки­но и те­ле­ви­де­ния (с 1967 года), Кёльн­ской выс­шей шко­ле му­зы­ки (1974-1997 годы) и др. Ру­ко­во­ди­тель Скандинавских кур­сов но­вой му­зы­ки в Гё­те­бор­ге (1968-1969 годы), кур­сов Но­вой му­зы­ки в Кёль­не (1969-1975 годы), ди­рек­тор Института но­вой му­зы­ки при Рейн­ской шко­ле му­зы­ки (с 1969 года, Кёльн).

Один из круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров-аван­гар­ди­стов. Ра­бо­тал в об­лас­ти ор­ке­ст­ро­вой («Ге­те­ро­фо­ния», 1961 год; «Ва­риа­ции без фу­ги для ор­ке­ст­ра по Ва­риа­ци­ям и фу­ге на те­му Ген­де­ля для фортепиано ор. 24 Й. Брам­са», 1972 год), ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной («Му­зы­ка для ре­нес­санс­ных ин­ст­ру­мен­тов», 1966 год; «Ро­за вет­ров», 1994 год), во­каль­ной («Anagrama» для со­лис­тов-во­ка­ли­стов, го­во­ря­ще­го хо­ра и ка­мер­но­го ан­самб­ля, 1958 год), элек­трон­ной («Transiçion I», 1960 год) му­зы­ки, ки­но­музы­ки (фильм «Ан­да­луз­ский пёс», режиссер Л. Бунь­юэль, С. Да­ли, вер­сия 1983 года) и др.

Для те­ат­ра со­чи­не­ны «ан­ти­опе­ра» «Го­су­дар­ст­вен­ный те­атр» (1971 год), «сце­ни­че­ская ил­лю­зия в 1 дей­ст­вии» «Из­ну­ре­ние ми­ра» (1980 год), пе­сен­ная опе­ра «Из Гер­ма­нии» (1981 год). Ав­тор ра­ди­каль­ных экс­пе­ри­мен­тов в сфе­ре т. н. ин­стру­мен­таль­но­го те­ат­ра: «Матч для 3 иг­ро­ков» (2 вио­лон­че­ли­ста и удар­ные, 1964 год), «На сце­не» для чте­ца, ми­ма, пев­цов и 3 ин­ст­ру­мен­та­ли­стов (1958-1960 годы, поставлена в Бре­ме­не, 1962 год). Поль­зовался сред­ст­ва­ми кон­крет­ной му­зы­ки («Рас­ши­рен­ная ор­ни­то­ло­гия», 1968 год), не­ог­ра­ни­чен­ной алеа­тори­ки, коллажа и др. тех­ник. Про­из­ве­де­ния клас­си­ков по­слу­жи­ли им­пуль­сом к соз­да­нию им сочинений «Люд­виг ван» для ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля (1969 год), «Князь Игорь, Стра­вин­ский» для ба­са и ин­ст­ру­мен­тов (1982 год), «Стра­сти по Святому Ба­ху» (1985 год). По не­ко­то­рым соб­ст­вен­ным со­чи­не­ни­ям Кагель снял филь­мы: «Матч» (1966 год), «Люд­виг ван» (1969 год), «Экс-по­зи­ция» (1978 год) и др.

Сочинения:

Dialoge, Monologe. Köln, 2001