КАГАЯН-ДЕ-ОРО
КАГАЯН-ДЕ-ОРО - город на Филиппинах, на севере острова Минданао, административный центр провинции Восточный Мисамис, главный город района Северный Минданао.
Население 526,9 тыс. человек (2008 год; второй по величине город острова после Давао). Расположен при впадении реки Кагаян в залив Макахалар моря Минданао. Важный узел автомобильных дорог. Морской порт: вывоз фруктов (ананасы, манго, бананы и др.) и копры; паромное сообщение с др. островами Филиппинского архипелага. Аэропорт Лумбиа (внутренние авиасообщения).
Основан в 1622 году испанскими миссионерами под названием Кагаян на месте села Химологан. В 1871 году испанский губернатор генерал К. М. де ла Торре объявил Кагаян-де-Оро (в то время - Кагаян-де-Мисамис) столицей провинции Восточный Мисамис. В 1883 году стал местом пребывания испанской администрации на острове Минданао. В 1899 году вышел из-под управления испанцев и поддержал правительство Э. Агинальдо. Во время американо-филиппинской войны 1899-1901 годов захвачен американскими войсками. В ходе вторжения японских войск в 1942 году б. ч. города была разрушена. Современное название и статус города с 1950 года.
Кафедральный собор Святого Августина. Частные университеты: Ксавьера (1933 год), Капитол (1971 год; современный статус с 2003 года); филиалы Филиппинского женского университета, компьютерного университета «АМА». Лицей (вуз) Кагаянского государственного университета. Ежегодный фестиваль Святого Августина (28 августа).
Пищевая промышленность: производство растворимого кофе и сухого молока (предприятие швейцарской компании «Nestlé»), консервированных фруктов и соков (американской компании «Del Monte»), прохладительных напитков («Coca-Cola»), кокосового масла; переработка водорослей. Предприятия деревообрабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий. Центр главного селькохозяйственного района страны по выращиванию ананасов.
Туризм. В окрестностях города - парки (этнографический «Маласаг», природный «Мапава», развлечений «Макахамбус» с карстовой пещерой глубиной 40 м); рафтинг по реке Кагаян.