КАГАЯН-ДЕ-ОРО

КАГАЯН-ДЕ-ОРО - го­род на Фи­лип­пи­нах, на се­ве­ре острова Мин­да­нао, административный центр провинции Восточный Ми­са­мис, главный го­род рай­она Северный Мин­да­нао.

Население 526,9 тыс. человек (2008 год; вто­рой по ве­ли­чи­не го­род ост­ро­ва по­сле Да­вао). Рас­по­ло­жен при впа­де­нии реки Ка­га­ян в залив Ма­ка­ха­лар мо­ря Мин­да­нао. Важ­ный узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Морской порт: вы­воз фрук­тов (ана­на­сы, ман­го, ба­на­ны и др.) и коп­ры; па­ром­ное со­об­ще­ние с др. ост­ро­ва­ми Фи­лип­пин­ско­го ар­хи­пе­ла­га. Аэ­ро­порт Лум­биа (внутренние авиа­со­об­ще­ния).

Ос­но­ван в 1622 году испанскими мис­сио­не­ра­ми под названием Ка­га­ян на мес­те села Хи­мо­ло­ган. В 1871 году испанский гу­бер­на­тор генерал К. М. де ла Тор­ре объ­я­вил Кагаян-де-Оро (в то вре­мя - Ка­га­ян-де-Ми­са­мис) сто­ли­цей провинции Восточный Ми­са­мис. В 1883 году стал ме­стом пре­бы­ва­ния испанской ад­ми­ни­ст­ра­ции на острове Мин­да­нао. В 1899 году вы­шел из-под управ­ле­ния ис­пан­цев и под­дер­жал пра­ви­тель­ст­во Э. Аги­наль­до . Во вре­мя аме­ри­ка­но-фи­лип­пин­ской вой­ны 1899-1901 годов за­хва­чен американскими вой­ска­ми. В хо­де втор­же­ния японских войск в 1942 году б. ч. го­ро­да бы­ла раз­ру­ше­на. Современное название и ста­тус го­ро­да с 1950 года.

Ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ав­гу­сти­на. Ча­ст­ные университеты: Ксавь­е­ра (1933 год), Ка­пи­тол (1971 год; современный ста­тус с 2003 года); фи­лиа­лы Фи­лип­пин­ско­го жен­ско­го университета, ком­пь­ю­тер­но­го университета «АМА». Ли­цей (вуз) Ка­га­ян­ско­го государственного университета. Еже­год­ный фес­ти­валь Святого Ав­гу­сти­на (28 ав­гу­ста).

Пи­ще­вая промышленность: про­изводство рас­тво­ри­мо­го ко­фе и су­хо­го мо­ло­ка (пред­при­ятие швейцарской ком­па­нии «Nestlé»), кон­сер­ви­ро­ван­ных фрук­тов и со­ков (американской ком­па­нии «Del Monte»), про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков («Coca-Cola»), ко­ко­со­во­го мас­ла; пе­ре­ра­бот­ка во­до­рос­лей. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности, про­изводство пла­ст­мас­со­вых из­де­лий. Центр главного селькохозяйственного рай­она стра­ны по вы­ра­щи­ва­нию ана­на­сов.

Ту­ризм. В ок­ре­ст­но­стях го­ро­да - пар­ки (эт­но­гра­фический «Ма­ла­саг», при­род­ный «Ма­па­ва», раз­вле­че­ний «Ма­ка­хам­бус» с кар­сто­вой пе­ще­рой глу­би­ной 40 м); раф­тинг по реке Ка­га­ян.

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