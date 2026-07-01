КАГАНОВИЧ БОРИС СОЛОМОНОВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1995), доцент (1995), ведущий научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 8 февраля 1952 года в городе Троицке Челябинской области. В 1975 году окончил МГУ имени Ломоносова по отделению классической филологии.

В 1975–1976 годах преподавал латинский язык в МГПИ имени В.И. Ленина.

С 1977 по 1978 год – старший библиотекарь Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина.

С 1978 по 1987 год преподавал латинский язык и историю письменности и книги в Московском издательско-полиграфическом техникуме имени первопечатника Ивана Федорова

В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Петербургская школа медиевистики в конце XIX – начале ХХ века».

С 1987 по 1995 год – сотрудник Российского государственного гуманитарного университета: 1987 по 1992 год ­– старший преподаватель кафедры всеобщей истории Московского государственного историко-архивного института, с 1992 по 1995 год – доцент кафедры всеобщей истории РГГУ.

В 1995 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русские историки западного средневековья и Нового времени (конец XIX – первая половина ХХ века)».

С 1996 по 2001 год – ведущий научный сотрудник Центра по изучению культуры Института всеобщей истории РАН.

С 1996 по 2000 год преподавал в Высшей школе культурологи Московского государственный университета культуры.

С 2001 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 2001–2009 годах – ведущий научный сотрудник отдела всеобщей истории, с 2009 года – ведущий научный сотрудник отдела новой истории России.

В 2001–2002 годах – профессор факультета истории Европейского университет в Санкт-Петербурге.

В 2002–2006 годах преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусства.

Автор более 150 научных публикаций. В область научных интересов входят история русской историографии и гуманитарной науки XIX – начала ХХ века, петербургская историческая школа, контактам русской и западноевропейской науки, история гуманитарных наук, история марксизма.

Сочинения

Всеобщая история и история культуры. Петербургский историографический сборник. СПб., 2008. (В соавторстве с Н.Л. Корсаковой.);

Е.В.Тарле и петербургская школа историков. СПб., 1995;

Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб.: Изд-во Евопейского ун-та в СПб., 2014;

Иван Михайлович Гревс и петербургское краеведение. СПб., 2010. (В соавторстве с А.В. Кобаком.);

Русские медиевисты первой половины ХХ века. СПб., 2007;

Сергей Федорович Ольденбург. Опыт биографии. СПб., 2006; Изд. 2-е. СПб.: Нестор-история, 2013.