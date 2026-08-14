КАГАН ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ

КАГАН ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ - российский математик, специалист в области геометрии и дифференциальной геометрии.

В 1887 году по­сту­пил на фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Но­во­рос­сий­ско­го университета, на 2-м го­ду обу­че­ния был ис­ключён и вы­слан из Одес­сы за уча­стие в сту­денческом ре­во­люционном дви­же­нии. Окон­чил экс­тер­ном университет Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1892 год). Доктор чис­той ма­те­ма­ти­ки (1907 год), профессор (с 1923 года). В 1904-1923 годах ра­бо­тал в Но­во­рос­сий­ском университете (Одес­са), с 1923 года - в МГУ .

Основные тру­ды по ос­но­ва­ни­ям гео­мет­рии и диф­фе­рен­ци­аль­ной гео­мет­рии. На­чи­ная с 1890-х годов Каган по­пу­ля­ри­зи­ро­вал на­сле­дие Н. И. Ло­ба­чев­ско­го. В «Ос­но­ва­ни­ях гео­мет­рии» (т. 1-2, 1905-1907 годы) дал ак­сио­ма­ти­ку евк­ли­до­ва про­стран­ства с под­роб­ным ана­ли­зом не­про­ти­во­ре­чи­во­сти и не­за­ви­си­мо­сти ак­си­ом. От соз­дан­ной Д. Гиль­бер­том сис­те­мы ак­сио­ма­ти­ка Кагана от­ли­ча­ет­ся тем, что опи­ра­ет­ся на по­ня­тие о рас­стоя­нии как ин­ва­ри­ан­те груп­пы дви­же­ний.

В об­лас­ти тен­зор­но­го ис­чис­ле­ния и его при­ло­же­ний к гео­мет­рии Каганом бы­ла соз­да­на тео­рия т. н. суб­про­ек­тив­ных про­странств, пред­став­ляю­щих со­бой обоб­ще­ния про­стран­ст­ва Ло­ба­чев­ско­го. Каган яв­ля­ет­ся ос­но­ва­те­лем тен­зор­ной диф­фе­рен­ци­аль­но-гео­мет­рической шко­лы в СССР .