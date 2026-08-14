КАГАН ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ
КАГАН ВЕНИАМИН ФЁДОРОВИЧ - российский математик, специалист в области геометрии и дифференциальной геометрии.
В 1887 году поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, на 2-м году обучения был исключён и выслан из Одессы за участие в студенческом революционном движении. Окончил экстерном университет Святого Владимира в Киеве (1892 год). Доктор чистой математики (1907 год), профессор (с 1923 года). В 1904-1923 годах работал в Новороссийском университете (Одесса), с 1923 года - в МГУ.
Основные труды по основаниям геометрии и дифференциальной геометрии. Начиная с 1890-х годов Каган популяризировал наследие Н. И. Лобачевского. В «Основаниях геометрии» (т. 1-2, 1905-1907 годы) дал аксиоматику евклидова пространства с подробным анализом непротиворечивости и независимости аксиом. От созданной Д. Гильбертом системы аксиоматика Кагана отличается тем, что опирается на понятие о расстоянии как инварианте группы движений.
В области тензорного исчисления и его приложений к геометрии Каганом была создана теория т. н. субпроективных пространств, представляющих собой обобщения пространства Лобачевского. Каган является основателем тензорной дифференциально-геометрической школы в СССР.